Травень багатий на різні свята, серед яких – День матері. Саме на цьому величному святі у Тернопільському міському терцентрі соціального обслуговування населення відбулася значна для нашої тернополянки Ірини Демчук подія – їй присвоїли високе звання – заслужена артистка естрадного мистецтва України.

Ірина багато років працювала на телебаченні у Тернополі. Вела численні цікаві передачі з відомими людьми нашого краю і України. Попри все, не полишала співати. Адже любов до пісні жила в ній з дитинства. Закінчила Тернопільське музучилище (нині коледж) ім. С. Крушельницької та інститут мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка. Має фах «артист хору, ансамблю», «вчитель музики, етики, естетики і художньої культури». Є лауреатом конкурсів: «Пісня року», «Червона рута», «Перлини сезону».

Ірина Демчук – учасниця різних мистецьких заходів, де пропагують любов до української пісні.

Нагороду Ірині вручав Олег Гафткович – заслужений працівник культури України, голова Тернопільського обласного осередку творчої спілки «Асоціації діячів естрадного мистецтва України», головний режисер творчої спілки «АДЕМУ», м. Київ.

Від імені отамана Українського козацтва Володимира Мосейка привітала артистку і вручила Подяку берегиня Українського козацтва Марія Ратушняк.

До скарбнички нагород додалася Подяка від Тернопільського терцентру та Національної спілки журналістів України за підписом голови Сергія Томіленка.

Вітали коліжанку і бажали плідної співпраці тріо «Рапсодія».

А переповнена зала глядачів зачаровано слухали пісні у виконанні Ірини Демчук на слова авторки цих рядків. Дякую тобі за пісні на мої слова.

Леся ЛЮБАРСЬКА,

Фото Івана Пшоняка