Інвалідність не є перепоною для повноцінного життя. Вкотре довести це вирішив активіст з Гусятина Іван Космина.
В інвалідному візку чоловік уже понад 10 років. Він не раз ламав стереотипи й доводив: за бажання й з Богом – усе можливе.
Зараз …активіст готується до мотоподорожі в Карпати. Здійснити її має намір наступного року. А байк справив уже зараз. Зібрав його спільно з друзями. Наразі вірного «коня» доправили до Чорткова на конечні підготовчі роботи.
«Дуже мрію дожити до розпаду росії та здійснити подорож на мотоциклі в Карпати», – зізнався в соцмережах мандрівник.
Має задум активіста й важливу мотивуюча ціль. Власним прикладом він прагне показати воїнам, які повернулися з передової з пораненнями, зосталися без кінцівок чи сіли в інвалідне крісло, що життя не завершилося, і яким воно буде – залежить тільки від них самих.
«Моя ціль – зруйнувати радянські стереотипи про людей з інвалідністю. І я робитиму максимум, що в моїх силах, – наголосив. – У нашій країні дев’ятий рік йде війна. Тисячі наших захисників отримують інвалідність, і наше завдання – прийняти цих людей такими, якими вони є, а не так, як це робили комуністи після Другої світової чи Афгану. Ця подорож буде направлена на те, щоб донести суспільству, що інвалідність не є перепоною для того, аби жити! Жити і радіти кожному дню; жити і будувати плани на майбутнє; жити, щоб реалізовувати ці плани».