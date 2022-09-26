Інвалідність не є перепоною для повноцінного життя. Вкотре довести це вирішив активіст з Гусятина Іван Космина.

В інвалідному візку чоловік уже понад 10 років. Він не раз ламав стереотипи й доводив: за бажання й з Богом – усе можливе.

Зараз …активіст готується до мотоподорожі в Карпати. Здійснити її має намір наступного року. А байк справив уже зараз. Зібрав його спільно з друзями. Наразі вірного «коня» доправили до Чорткова на конечні підготовчі роботи.

«Дуже мрію дожити до розпаду росії та здійснити подорож на мотоциклі в Карпати», – зізнався в соцмережах мандрівник.

Має задум активіста й важливу мотивуюча ціль. Власним прикладом він прагне показати воїнам, які повернулися з передової з пораненнями, зосталися без кінцівок чи сіли в інвалідне крісло, що життя не завершилося, і яким воно буде – залежить тільки від них самих.