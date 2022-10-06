З 5 жовтня інспектори відділу безпеки дорожнього руху у Тернопільській області розпочали осінній комісійний огляд автомобільних доріг загального користування, як державного так і місцевого значення, вулиць і залізничних переїздів. Він триватиме до 1-го листопада.

Перевірка проводиться з метою визначення стану експлуатаційного утримання вулично-шляхової мережі після закінчення літнього сезону та належної підготовки її до зимового періоду експлуатації.

Під час обстеження інспектори спільно з представниками різних служб будуть здійснювати перевірку:

стану покриття проїзної частини, узбіч, тротуарів; наявності та стану дорожньої розмітки; технічного стану автопавільйонів; стану утримання смуги відведення тимчасового відстою автотранспорту; облаштування залізничних переїздів.