Основні тези брифінгу Тернопільської ОВА про ситуацію в області 28 квітня 17:30 год:
- Тернопільщина прийняла поранених військових. Зараз вони знаходяться на лікуванні у різних медичних закладах області. Їм надається відповідна медична допомога. Окрім того, пацієнти повністю забезпечені необхідними засобами гігієни та медичними препаратами;
- на Тернопільщині планують відкрити ще декілька госпіталів;
- лише за два дні у госпіталі лікарі Тернопільщини провели 76 операцій військовим;
- в Україні буде створений спеціальний державний фонд для будівництва житла ВПО. Тернопільщина планує збудувати близько 2-х тисяч квартир, які будуть знаходитись на балансі військової адміністрації. Якщо ж внутрішньо переміщені особи захочуть переїхати в свої рідні міста, то ці квартири видаватимуть медикам, учасникам бойових дій, військовим. Які стоять на квартирних чергах. На це будівництво буде виділено 2,4 мільярда гривень у Тернопільській області;
- абітурієнти можуть пройти онлайн-версію демонстраційного національного мультипредметного тесту. Пройти НМТ необхідно за 90 хвилин, упродовж яких потрібно виконати 60 завдань із трьох навчальних предметів. Детальніше за посиланням.
- на Тернопільщині зареєстровано близько 75 тис. внутрішньо переміщених осіб. 160 з них отримали статус безробітній і стали на облік в Тернопільський центр зайнятості. ВПО уже почали отримувати соціальні виплати 2 і 3 тисячі гривень.
- у Тернополі продовжують працювати сільськогосподарські ярмарки. Цієї суботи, 30 квітня, їх проведуть на трьох локаціях, а саме: вул. Лесі Українки, 39, на перетині вулиць Миру-Дружби, зупинка громадського транспорту ТРЦ «Подоляни»;
- у Тернополі з 2 травня відновлять роботу 12 дитсадків. Вони будуть працювати з 8.00 до 17.00 для всіх вікових категорій. Садочки розміщені в тих приміщення де є сховища, щоб, у разі повітряної тривоги, можна було перемістити дітей в укриття. У разі потреби, будуть сформовані інклюзивні групи.
- під час воєнного стану не проводяться капітальні ремонти чи будівництва коштом місцевих, обласних чи державних бюджетів. Однак, проводиться виготовлення проєктно-кошторисних документацій, тендерні роботи для проведення майбутніх капітальних ремонтів чи будівельних робіт;
- на ділянках доріг у Тернополі, де це необхідно, триває поточний ремонт дорожнього покриття;
- У Тернополі створена комісія, яка буде займатись процедурою перейменуванням вулиць міста. До кладу якої увійшли історики-краєзнавці та філологи з Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. До 1 травня містяни можуть подати свої пропозиції щодо перейменування вулиць заповнивши Google-форму https://cutt.ly/mGQu255, а також надіславши на електронну пошту presamr@gmail.com. Рішення про перейменування будуть приймати на засіданні сесії Тернопільської міської ради. Перейменування не понесе жодних витрат для тернополян. Всі дані будуть автоматично відображатися в реєстрі;
- на лінію “102” було повідомлено про підозрілі дії з гуманітарними вантажами в Тернополі. У ході перевірки факту злочину виявлено не було. Благодійний фонд “SheHer Ternopil” отримав близько 10 т. кормів для домашніх улюбленців зі Швеції. Корми планують передавати організаціям, які займаються порятунком тварин, або переселенцям, які мають котів чи собак. Заявки можна подавати на Шептицького, 46, а пункт видачі кормів працює за адресою: Степана Будного, 12;
- прохання повідомляти в поліцію, якщо ви помітили дрони або людей, які ними керують;
- жителів Тернопільщини просять користуватися громадським транспортом для розвантаження доріг.