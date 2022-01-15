Агенція регіонального розвитку Тернопільської області та галузеві експерти презентували концепцію побудови та функціонування індустріального парку «BORSCHIV» в Борщівській громаді.

Основний акцент — максимальне використання промислових, виробничих та людських ресурсів громади в сфері виготовлення, зберігання та переробки продукції агропромислового комплексу.

Спеціалізація індустріального парку – первинна і вторинна переробка агропромислової продукції (виробництво муки, круп, олії та білкових сумішей), виробництво продуктів, зокрема переробка та зберігання плодово-ягідної та овочевої продукції, а також сушіння та вторинна обробка лікарських трав.

Концепцією індустріального парку також передбачено вибудовування моделі «промислового симбіозу» — виробництва біогазу, як вторинного продукту від основної господарської діяльності об’єкту, який буде спрямовано на компенсацію енергозатрат виробництва.

Згідно прогнозованих показників, індустріальний парк може відкрити більше 700 робочих місць та направити до 270 млн грн податкових надходжень до бюджетів різних рівнів.