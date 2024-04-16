Іграшковий автомобіль з неприємним сюрпризом виявили у Тернополі

Днями увагу ТОРівців привернув чоловік, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Побачивши патрульних, громадянин почав помітно нервувати.

На запитання, чи є у нього заборонені речовини — останній чіткої відповіді не надав та намагався уникнути розмови.