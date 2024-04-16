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Іграшковий автомобіль з неприємним сюрпризом виявили у Тернополі

16.04.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми, Оперативно

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Днями увагу ТОРівців привернув чоловік, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Побачивши патрульних, громадянин почав помітно нервувати.

На запитання, чи є у нього заборонені речовини — останній чіткої відповіді не надав та намагався уникнути розмови.

Поведінка чоловіка викликала підозру у поліцейських, тож вирішили провести поверхневу перевірку. Як виявилося — недаремно. У громадянина ТОРівці виявили іграшковий автомобіль, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну.

Теги: Тернопіль, наркотики, патрульні

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