Ігор Гуда на Українському будівельному конгресі: «Бренд забудовника сьогодні важливий не менше, ніж сам проєкт»

25.11.2025

Галина Кіт

Голова ради директорів компанії «Креатор-буд» Ігор Гуда взяв участь у панельній дискусії «Еволюція девелопера: я, ти, суспільство» в межах Українського будівельного конгресу від DMNTR.

  • як радикально змінилися очікування покупців після початку великої війни;
  • які формати житла стануть пріоритетними найближчі роки;
  • чому репутація та цінності забудовника зараз впливають на вибір не менше, ніж ціна чи локація.

«Особливо приємно бачити, що ринок рухається в бік якості, довіри та свідомого розвитку — і пропонує людям все більш цікаві рішення для комфортного життя», — підсумував Ігор Гуда.

Він подякував організаторам за подію та колегам за змістовну розмову.

«Креатор-буд» продовжує втілювати саме такий підхід: енергонезалежність, безпека, закриті подвір’я без авто, великі зелені зони та простори для спорту й відпочинку стають стандартом у кожному новому проєкті компанії.

 

