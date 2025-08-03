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Ігор Гуда на Інвестконгресі-2025: девелопмент в Україні потребує швидких рішень і партнерства

03.08.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Економіка, Теми

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Голова Ради директорів компанії «Креатор-Буд» Ігор Гуда виступив на Українському інвестиційному конгресі-2025. Про це він повідомив у своєму дописі.

Основними темами конгресу стали створення прозорого інвестиційного середовища, нові формати державно-приватного партнерства та співпраця з міжнародними інвесторами. Гуда наголосив, що ринок девелопменту сигналізує про потребу в швидких і конкретних рішеннях.

“Кожен проєкт – це внесок у відновлення країни та створення нових стандартів, що зміцнює довіру інвесторів”, – зазначив він.

За словами Гуди, забудовники готові адаптуватися до нових умов, але очікують підтримки від держави.

“Лише спільними зусиллями можливі великі зміни в індустрії”, – підкреслив він, висловивши впевненість у майбутньому розквіті України.

 

Теги: Ігор Гуда, "Креатор-Буд", ступдевелопмент

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