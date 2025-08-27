Іда Фінк повертається до Збаража: моновистава та пам’ять про письменницю

З початком повномасштабної війни росії проти України, у багатьох з нас виникла проблема з читанням книжок. Не було важливо яка це книжка, скільки у ній сторінок. Просто не читалося. У таких обставинах на допомогу прийшли інші методи пізнання літератури, а через неї, часто, і локальної історії. Прикладом літератури, через котру ми можемо пізнати власну історію є, зокрема, дві книжки – роману “Подорож” та збірки оповідань “Сад відпливає” Іди Фінк – знаної у всьому світі польсько-ізраїльської письменниці, котра залишається майже забутою у місті її народження – у Збаражі.

Цього року з’явилася добра нагода трохи більше розповісти про Іду Фінк у її родинному місті. Комунальна установа “Центр культури і дозвілля” Збаразької міської ради отримала грант від Українського культурного фонду на реалізацію проєкту “Іда Фінк. Музика життя”. В рамках проєкту відбудеться прем’єра моновистави за творами письменниці. Авторкою та виконавицею стане відома композиторка, музикантка, співачка та мультиінструменталістка Олеся Здоровецька.

Іда Фінк, народжена у Збаражі 1921 року, разом з молодшою сестрою Ельжбетою, рятуючись від загибелі, втекла із місцевого гетто пізньої осені 1942 року. Батько дівчат – лікар Людвік Ландау, за чималі гроші, здобув для своїх доньок “арійські” папери, які дозволили їм розпочати свою подорож на межі життя та смерті, і таки врятуватися.

Як пізніше згадувала у своїх інтерв’ю Іда Фінк, вона мала чимало шансів приїхати до родинного Збаража. Однак, після усього пережитого, свідомо цього не робила. Донька Іди Фінк – Мірі розповідала, що попри те, що мама покинула Збараж назавжди, він ніколи не покидав її. Тому цілком не випадково, на сторінках книжок письменниці присутнє її рідне місто: дім, сад, річка, костел, Вигін та інші локації, пов’язані з її дитячими та юнацькими роками.

Перша спроба “повернути” Іду Фінк додому, до Збаража, відбулася у 2017 році. Саме тоді вийшов друком переклад українською її роману “Подорож”, а у Органному залі Збаразького замку відбулася презентація книжки за участі перекладачки Наталки Римської.

У жовтні 2021 року у рідному місті Іди Фінк відбулося урочисте святкування сторіччя письменниці. У рамках заходів на її родинному будинку була встановлена меморіальна дошка, презентована збірка оповідань українською “Сад відпливає”, а також відбувся концерт класичної музики ансамблю “Опус” (м. Бучач). На усіх подіях літературно-мистецького фестивалю у Збаражі були присутні дочка Іди Фінк – фотографка Мірі Наґлєр з Тель-Авіву, перекладачка Наталка Римська та дослідник життя і творчості письменниці Бартоломей Крупа з Варшави, мешканці та гості міста.

Оскільки книжки Іди Фінк тепер стали букіністичною рідкістю, то можна звернутися до інших засобів знайомства з творчістю письменниці. Зокрема, таким методом пізнання літератури зможе стати моновистава “Сад відпливає” Олесі Здоровецької, за текстами Іди Фінк, прем’єра якої незабаром відбудеться у Збаражі.

Ось як про майбутню моновиставу говорить її авторка: “Пам’ять, світло, тінь, музика… тендітна межа між буденністю і катастрофою. Простір свідчення і співчуття, мовчання і пошуку мови, здатної ословити те, що відбувається. У центрі – жіночий голос. Гранична точність розповіді переростає в універсальний запис людського досвіду в межових ситуаціях, коли доводиться обирати між життям і смертю”. Композиція та виконання моновистави – Олеся Здоровецька. Творча команда – Наталка Римська, Тетяна Федорів та Марія Довгаль. Подія відбуватиметься за підтримки Українського культурного фонду.

Прем’єра моновистави у Збаражі та активності, які будуть супроводжувати головну подію проєкту, дозволять учасникам, мешканцям та гостям міста познайомитися та краще запізнатися із життям та творчістю Іди Фінк. Це також сприятиме кращому пізнанню власної, локальної історії та дасть розуміння того, що письменниця писала про наше місто і про нас.