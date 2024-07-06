І сміх, і гріх: чоловік викрав два муляжі пішохода

За вчинення крадіжки 27-річному жителю Збаразької громади загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Заподіяна ним матеріальна шкода становить 32 тисячі гривень.

Подія трапилася у Заліщиках на вулиці Івана Франка. У місцевих соцмережах з’явилася інформація про крадіжку двох пластикових фігур пішоходів, яких встановили перед пішохідним переходом задля привернення уваги водіїв. Факт злочину задокументувала слідчо-оперативна група поліції.

Завдяки камерам відеоспостереження правоохоронці менше ніж за добу викрили особу, причетну до протиправного. Як з’ясувалося, зловмисник приїхав у райцентр виконувати монтажні роботи, а на злочин пішов у стані алкогольного сп’яніння. Крадій пояснив, що викрав конструкції, аби встановити їх у себе в селі.

Слідчі вилучили речові докази й направили на експертизу. За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, працівники поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.