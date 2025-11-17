Хитрість дачників: яку зелень можна посадити під зиму, щоб не витрачати час навесні

Підзимовий посів – це хороший спосіб отримати ранній урожай. Поки земля не промерзла, можна посіяти морозостійкі культури – насіння за зиму набереться сил і з першим теплом піде у ріст. Розповідаємо, яку зелень можна сіяти під зиму та коли це робити.

Яка зелень найкраща на зиму

Під зиму можна посадити різні культури із зелені або салатів – це кріп, петрушка, шпинат, кінза, листовий салат і крес-салат, рукола, щавель. Вибір залежить виключно від ваших уподобань. Вирощувати зелень можна як на городі, так і на підвіконні, пише УНІАН.

кріп – зазвичай сіють у період постійного похолодання, оскільки він проростає вже за +3°C, насіння закопують на глибину до 3 см, залишаючи між рядами по 20-25 см;

петрушка – висаджується разом із кропом, на глибину близько 1,5 см, відстань між рядами залишають також до 25 см;

кінзу – морозостійка зелень, легко переносить холод, сіють її так само, як і петрушку, на глибину 1,5 см, відстань між рядами – до 30 см;

шпинат – висівають у листопаді, насіння засівають на глибину близько 4 см, а між рядами залишають по 20 см;

листовий салат – для підзимового посіву важливо брати морозостійкі сорти, сіють його на глибину близько 1-1,5 см, між рядами – 20-25 см;

руколу – непогано переносить холод, її садять на глибину близько 1 см, у міжрядді також залишають 20-25 см;

крес-салат – морозостійкий і легко проростає навіть під снігом, його насіння можна сіяти поверхнево, присипавши тонким шаром землі, з відстанню між рядами 15-20 см;

щавель – також сіють під зиму, закопуючи насіння на глибину 1-2 см і залишаючи між рядами 25-30 см.

Важливо: під час вибору сортів слід звертати увагу, щоб вони були морозостійкими або на них має бути зазначено, що вони підходять для підзимового посіву. Також при посіві під зиму витрата насіння може бути більшою – не всі переживуть зиму.

Після посіву грядки не поливають, а мульчують торфом, перегноєм або компостом – вони захистять насіння від різких перепадів температури, а також від утворення ґрунтової кірки.

Сіяти зелень у відкритий ґрунт в Україні оптимально наприкінці жовтня і листопаді, залежно від клімату. Найкраще орієнтуватися на градусник – має встановитися стійка температура близько +1…+5°C і не повинно бути передумов до відлиги. Це важливо, щоб насіння не проросло передчасно, інакше навесні незміцнілі рослини можуть постраждати.