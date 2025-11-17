Хитрість дачників: яку зелень можна посадити під зиму, щоб не витрачати час навесні

Підзимовий посів – це хороший спосіб отримати ранній урожай. Поки земля не промерзла, можна посіяти морозостійкі культури – насіння за зиму набереться сил і з першим теплом піде у ріст. Розповідаємо, яку зелень можна сіяти під зиму та коли це робити.
Яка зелень найкраща на зиму
Під зиму можна посадити різні культури із зелені або салатів – це кріп, петрушка, шпинат, кінза, листовий салат і крес-салат, рукола, щавель. Вибір залежить виключно від ваших уподобань. Вирощувати зелень можна як на городі, так і на підвіконні, пише УНІАН.
Важливо: під час вибору сортів слід звертати увагу, щоб вони були морозостійкими або на них має бути зазначено, що вони підходять для підзимового посіву. Також при посіві під зиму витрата насіння може бути більшою – не всі переживуть зиму.
Після посіву грядки не поливають, а мульчують торфом, перегноєм або компостом – вони захистять насіння від різких перепадів температури, а також від утворення ґрунтової кірки.
Сіяти зелень у відкритий ґрунт в Україні оптимально наприкінці жовтня і листопаді, залежно від клімату. Найкраще орієнтуватися на градусник – має встановитися стійка температура близько +1…+5°C і не повинно бути передумов до відлиги. Це важливо, щоб насіння не проросло передчасно, інакше навесні незміцнілі рослини можуть постраждати.
