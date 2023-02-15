Хвороби хребта, які звільняють від мобілізації – список

Відповідно, лише ВЛК вирішує, чи може людина за станом здоровʼя виконувати бойові завдання та призиватися на військову службу.
На підставі рішення ВЛК військовозобов’язаний може бути визнаний:
придатним до військової служби;
тимчасово непридатним до військової служби;
обмежено придатним до військової служби;
непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.
Відповідно, в Україні існує перелік хвороб, з якими чоловіка не можуть мобілізувати на військову службу. Факти ICTV дізнавалися, з якими хворобами хребта чоловіка не можуть мобілізувати.
– Під час медичного огляду військовослужбовців метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватись у кожному випадку окремо, – зазначають в організації Юридична сотня.
Хвороби хребта, які звільняють від мобілізації
У Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України вказується перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації та проходження військової служби.
До хвороб хребта, з якими людину не можуть мобілізувати, належать:
хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54;
кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;
спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;
травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;
переломи хребта на будь-якому рівні;
перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;
розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;
прогресуючий туберкульоз хребта, кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;
активний обмежений туберкульоз хребта, кісток та суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;
деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців більше 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;
деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітичним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;
фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.
Також від загальної мобілізації звільнені люди з наступними діагнозами:
важкі форми артиритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії;
ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів.
Також не призиватимуть до армії громадян, у яких важка форма набутих деформацій та дефектів пальців, стопи, кінцівок, важка плоскостопість, фібробластичні порушення, що спричиняють тяжкі порушення рухових функцій.
На службу до армії також не потраплять громадяни з ампутованими кінцівками до певного рівня, а також важкими формами хвороб хребта.
Тут варто наголосити, що вас визнають непридатним до військової служби лише за умови, що у вас значні порушення хребта за однією з перелічених хвороб.
Якщо у вас помірні чи незначні порушення, ВЛК може визнати вас придатним чи тимчасово непридатним до служби.
– Ступінь вашої придатності буде визначатися, відповідно, у зв’язку із застосуванням того чи іншого пункту Положення про військово-лікарську експертизу, – зазначає адвокат Марина Бекало.