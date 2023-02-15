Хвороби хребта, які звільняють від мобілізації – список

Проходження медичної комісії є обов’язковою умовою для всіх військовозобов’язаних. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних, встановлює причини захворювань та травм (поранень, контузій, каліцтв).

Відповідно, лише ВЛК вирішує, чи може людина за станом здоровʼя виконувати бойові завдання та призиватися на військову службу.

На підставі рішення ВЛК військовозобов’язаний може бути визнаний:

придатним до військової служби;

тимчасово непридатним до військової служби;

обмежено придатним до військової служби;

непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Відповідно, в Україні існує перелік хвороб, з якими чоловіка не можуть мобілізувати на військову службу. Факти ICTV дізнавалися, з якими хворобами хребта чоловіка не можуть мобілізувати.

– Під час медичного огляду військовослужбовців метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватись у кожному випадку окремо, – зазначають в організації Юридична сотня.

Хвороби хребта, які звільняють від мобілізації

У Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України вказується перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації та проходження військової служби.

До хвороб хребта, з якими людину не можуть мобілізувати, належать:

хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54;

кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;

переломи хребта на будь-якому рівні;

перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;

розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;

прогресуючий туберкульоз хребта, кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток та суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців більше 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітичним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Також від загальної мобілізації звільнені люди з наступними діагнозами:

важкі форми артиритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії;

ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів.

Також не призиватимуть до армії громадян, у яких важка форма набутих деформацій та дефектів пальців, стопи, кінцівок, важка плоскостопість, фібробластичні порушення, що спричиняють тяжкі порушення рухових функцій.

На службу до армії також не потраплять громадяни з ампутованими кінцівками до певного рівня, а також важкими формами хвороб хребта.

Тут варто наголосити, що вас визнають непридатним до військової служби лише за умови, що у вас значні порушення хребта за однією з перелічених хвороб.

Якщо у вас помірні чи незначні порушення, ВЛК може визнати вас придатним чи тимчасово непридатним до служби.

– Ступінь вашої придатності буде визначатися, відповідно, у зв’язку із застосуванням того чи іншого пункту Положення про військово-лікарську експертизу, – зазначає адвокат Марина Бекало.