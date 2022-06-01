Змалку Оля любила малювати, а з роками хобі переросло у справу її всього життя. Її полотна, особливо на християнську тематику, прикрашають не один храм. Авторські роботи моєї колишньої одногрупниці Ольги Кавун з м. Копичинці, що на Тернопільщині, потрапили і в колекції відомих поціновувачів мистецтва.

У цей непростий час, коли московські ординці напали на Україну, Оля розпочала створювати нову серію картин на військову тематику, як жінка, чоловік якої у 2014-2015 рр. захищав Україну, і тепер з початком повномасштабної російської агресії знову взяв до рук зброю. Виливає свою душу на полотні, як мама, син якої добровільно пішов служити в Збройні сили України для захисту рідної землі. Малює, як українка, котра неймовірно любить рідну землю – її ліси і поля, ріки і озера, схід і захід сонця, якій дорогий кожен клаптик рідної землі.

Участь у благодійних аукціонах – кошти для ЗСУ

Нещодавно Ольга Кавун вирішила долучитися до доброї справи – взяти участь у благодійному аукціоні, кошти з якого будуть спрямовані для ЗСУ. Незабаром три її картини виставлять на аукціоні в одному із американських міст. На прохання Ольги виручені кошти скерують для лікування нашого воїна – земляка з м. Копичинці, котрий перебуває на лікуванні та потребує фінансової підтримки.

Ще одна робота уже влітку братиме участь у благодійному онлайн-заході громадської організації «Країна нашої мрії», для участі в якому запрошені музичні колективи та індивідуальні виконавці, творчі особистості, які для підтримки ЗСУ запропонують свої авторські роботи різних спрямувань – вишивка, вироби з бісеру, іконопис, авторська поезія, продукти бджолярства… Цей список людей доброї волі буде продовжуватись, а захід відкритий для усіх бажаючих. Контактна інформація – 0982246881.

Ольга Кавун, як дружина і мати наших воїнів-захисників матиме честь розпочати цю благодійну справу разом з ГО «Країна нашої мрії». Талант і патріотизм, а ще любляче серце матері, дружини, громадянки своєї держави переплелися у цій тендітній жінці з Копичинець. Хай Бог дає їй сили творити і підтримувати Збройні сили України, хай береже усіх наших захисників, що стали на захист рідної землі.

Тетяна ЯБЛОНЬ, член НСЖУ