Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій затвердженого Постановою КМУ від 21.10.1995 №848 (зі змінами і доповненнями) на опалювальний сезон 2022-2023 рр., управління соціальної політики Тернопільської міської ради здійснить перерахунок житлових субсидій всім домогосподарствам Тернопільської міської територіальної громади, що одержували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2021-2022 рр. та в неопалювальному сезоні автоматично.

Окремим домогосподарствам, яким житлову субсидію припинено з 01.05.2022 р., у зв’язку з наявністю заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги понад три місяці (на дату надання такої інформації) і загальна сума, якої перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також тим домогосподарствам, в яких відбулися зміни в складі зареєстрованих або фактично проживаючих осіб, складі сім’ї члена домогосподарства, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг та настання умов, за яких втрачається право на отримання житлової субсидії на понаднормову площу житла необхідно подати нові заяву та декларацію про доходи і витрати для призначення субсидії на опалювальний сезон 2022-2023рр.

Додаткову інформацію з питань призначення житлових субсидій можна отримати в управлінні соціальної політики за телефон омами (0352) 25-55- 87 або +38(067) 354-71-09