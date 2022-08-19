Війна вплинула на ринок праці. Вакансій менше, влаштуватись на роботу складніше, деякі підприємства та фірми припинили діяльність. З кінця березня відчутне падіння зарплат. На це скаржаться й жителі Тернопільщини. Дехто втратив роботу. Ми дізнались, у яких сферах зарплата знизилась найбільше, а хто навпаки – краще заробляє за період війни.

Що відомо про рівень безробіття та яка ситуація зі сплатою податків? Читайте у матеріалі.

Загалом, отримали 33 відповіді: 24 коментарі у Фейсбуці і 9 коментарі – в Інстаграмі.

Більшість читачів скаржаться, що від початку повномасштабного російського вторгнення їхня зарплатня дуже знизилась. Таких відповідей було 16, тобто 48%.

– Відносно теперішнього курсу (вочевидь долара – прим.) то знизилась, – пише тернополянка Наталя Опаленик.

Дехто зазначає, що рівень його заробітної плати від 24 лютого 2022 року ніяк не змінився. Таких відповідей було всього 4, що становить 12% від загалу.

– Моя зарплата залежить від людей: немає людей, то маю 200 гривень, є люди –маю 600-1000 гривень в день, – коментує Валентина Ванькевич.

– Зарплата не знизилась, бо вже немає нижчої, але затримують, – Світлана Кметь.

– Зарплата яка була, така і лишилась, чи долар по 28, чи по 42, – Nazar Kmdrd.

– Дохід не знизився, купівельна спроможність впала, – пише під дописом в Інстаграмі житель міста @viktorkorbetsky.

Чотири читачі відповіли, що взагалі втратили роботу через війну. Це також 12% від усієї кількості опитуваних. Лише одна людина написала, що її зарплата за час вторгнення збільшилась. Це всього 3% від сукупної цифри відповідей. Відповіді 25 % респондентів були незрозумілими й не по темі.

Інформації про зарплати за 2022 рік немає

Як в умовах воєнного часу на Тернопільщині змінилась сума середньої заробітної плати працівників за різними видами економічної діяльності? Хто тепер отримує найбільше коштів, а хто – найменше? Чи багато безробітних в області?

Аби отримати відповіді на ці та інші запитання, ми звернулися з офіційним запитом до Головного управління статистики у Тернопільській області. Там журналістці «20 хвилин» повідомили, що наразі такі дані не оприлюднюють.

– Відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» статистична та фінансова звітність в документальній або в електронній формі може подаватися респондентами до органів державної статистики протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності. Органи державної статистики поновлять діяльність щодо інформування користувачів та оприлюднення статистичної інформації після завершення встановленого законом терміну для подання статистичної та фінансової звітності та її опрацювання, – написали у відповіді на запит.

Відповідно до цього, інформації щодо зарплати за різними видами діяльності, темпів зростання/зниження номінальної та індексу реальної заробітної плати, рівня безробіття за період з 1 лютого по 1 серпня 2022 року нам не надали. Натомість від Головного управління статистики надіслали звітність щодо розміру середньої зарплати працівників з січня по липень 2021 року.

Маючи цей фактаж, ми самостійно проаналізували, як змінилась оплата праці жителів області через війну та склали ТОП професій з найбільшою і найменшою зарплатнею.

У кого суттєво знизилась зарплата?

У липні всеукраїнський експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua оприлюднив своє дослідження змін у зарплатах всіх професійних сфер. Тернопільська область теж є у списку.

Ба більше, ми пасемо задніх, адже згідно з моніторингом порталу область серед тих, де пропонують найнижчі заробітні плати (13 500 гривень за місяць). Також малі зарплати у Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях, але там платять більше – від 13 600 до 14 500 грн.

– Зазначимо, що у цих областях і до війни були не надто високі зарплати, – уточнюють на сайті grc.ua, адже вони аналізують цю проблему щороку.

За статистикою порталу, в більшості сфер у липні середні зарплати працівників залишились без змін. Однак, є виключення. Велике падіння заробітної плати відчули представники сфери видобутку сировини. Роботодавці пропонували їм 15 800 гривень, а от у липні 2021 року жителям області, зайнятим у добувній промисловості, платили 16 650 гривень. Цього року зарплата на 5% менша.

Фахівці сфери соціального страхування одразу були серед тих, хто постраждав від кризи на ринку праці найдужче. В середньому у липні 2022 року їм на місяць пропонують 13 500 грн. Минулого року сума була більшою – 17 455 гривень. Внаслідок повномасштабного вторгнення ворога, зарплата на 22% менша.

Серед тих, в кого в липні на думку порталу grc.ua нижчі зарплати, ніж до війни: працівники банків (17 500 грн), охоронці (9 700 грн), менеджери з персоналу (22 800 грн), робітничий персонал (12 800 грн). До п’ятірки спеціалістів маленькими заробітними платами також потрапили охоронці (9 700 грн.) та студенти, які лише починають кар’єрний шлях (їм готові платити щомісяця 9 500 грн).

На жаль, порівняти ці суми з липнем 2021 року неможливо, адже Головне управління статистики не має даних по конкретних професіях.

Кому наразі платять більше?

У дослідженні порталу grc.ua вказано, що знизився рівень зарплат у сфері HoReCa (розшифровується як Hotel, Restaurant, Cafe, тобто заклади ресторанно-готельного бізнесу – прим.). Середня зарплата працівників готелів, ресторанів, кафе та барів за вакансіями складає у липні 16 700 грн. Але минулого року на Тернопільщині виплачували всього 8458 гривень, тобто у 2022 року зарплата на 49% більша.

У сфері виробництва та сільського господарства, згідно з інформацією порталу, середня зарплата становить 17 100 гривень. У липні минулого року вона була 13 457 гривень. Отож, у липні 2022-го попри війну зарплата на 20 % більша.

У сфері будівництва та нерухомості в середньому, за підрахунками порталу, цьогоріч працівникам платять 22 800 гривень. У липні 2021 року в нашій області зарплата становила всього 8982 гривні, тобто через війну вона на 39 % більша.

Цього року середня зарплата бухгалтерів та спеціалістів зі сфери управлінського обліку і фінансів налічує 25 600 гривень. В липні 2021-го вона становила 15 245 гривень. Виходить, що тепер заробітна плата на 40% більша.

Щодо сфери медицини та фармацевтики (державні установи), в липні 2022 року більшість роботодавців пропонують зарплату в розмірі 15 000 гривень. Минулого року було 10 068 грн.. Цьогоріч у медиків та провізорів зарплата на 32% більша.

Податків надійшло більше, ніж минулоріч

Як повідомили нам в Головному управлінні статистики на Тернопільщині, мінімальна заробітна плата по всій державі згідно із законом «Про державний бюджет України», станом на 1 серпня 2022 року складає, 6500 гривень. У відповідному періоді минулого 2021 року вона становила 6000 грн.

– Завдяки активній громадянській позиції і патріотизму платників в області, а також плідній співпраці бізнесу та податкової служби бюджет стабільно отримує необхідні кошти. Так, протягом січня-липня цього року до Зведеного бюджету України по платежах, які контролюються органами ДПС, забезпечено збір у сумі 6 мільярдів гривень. Це на 600 мільйонів гривень, або на 11% більше, ніж у січні-липні 2021 року, – відповіли нам в Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області

Щодо основних бюджетоформуючих податків і зборів, роз’яснює начальник управління Михайло Яцина, до держбюджету за сім місяців надійшло:

податку на доходи фізичних осіб 3,5 мільярди гривень (на 709 млн гривень або на 26% більше, ніж за минулий рік);

податку на прибуток підприємств 292 млн гривень (на 48,2 млн гривень або на 20 % більше, ніж за минулий рік);

податку на додану вартість 902,4 млн гривень (більше на 16 %);

на підвищення обороноздатності країни 246,7 млн гривень військового збору (на 46 млн гривень або на 23% більше, ніж за минулий рік).

Щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, то упродовж січня-липня 2022 року від платників Тернопільщини надійшло 3,5 мільярди гривень, що на 679 млн грн. більше, ніж за минулий рік.

– Єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких людям виплачують пенсії, забезпечують гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи захворювань. Оскільки єдиний внесок сплачують роботодавці за належно оформлених працівників, а також підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, гарантією надходження платежу до бюджету є легальна зайнятість, – коментує пан Михайло.

Ще нам надали статистику за липень, який незважаючи на ситуацію в Україні, був дуже успішним. Зокрема, до зведеного бюджету надійшло 972 млн гривень, що на 220,4 млн грн. більше за липень 2021 року. Натомість до загального фонду держбюджету у липні надійшло платежів у сумі 370,1 млн гривень, що на 98,4 млн грн. або на 36% більше, ніж у минулому році.

– Це дало змогу не лише забезпечити виконання очікуваних показників доходів в повному обсязі в липні, але й надолужити відставання, яке виникло на початку введення в Україні воєнного стану, – пояснює Михайло Яцина.