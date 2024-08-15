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Хто на Тернопільщині найбільше шукає роботу у серпні 2024 року?

2,7 тис. жителів Тернопільщини шукають роботу за сприяння місцевих підрозділів обласного центру зайнятості.

15.08.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми, Цікаво

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78% зареєстрованих безробітних – жінки, кожен четвертий – молодь віком до 35 років, 48% – жителі сільської місцевості, третина – люди, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 22% – переселенці.
Більшість безробітних – працівники сфери торгівлі та послуг (528). Найменше серед безробітних є робітників сільського господарства.
До слова, найбільше пропозицій роботи є для водіїв, кухарів, швачок, продавців, вантажників, бухгалтерів, слюсарів, охоронників, пекарів. Також постійно потрібні лікарі різних спеціалізацій та медперсонал.
За детальнішою інформацією звернися у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або за тел. 0635765756.

Теги: працевлаштування, робота, Тернопільський обласний центр зайнятості

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