Хто на Тернопільщині найбільше шукає роботу у серпні 2024 року?

78% зареєстрованих безробітних – жінки, кожен четвертий – молодь віком до 35 років, 48% – жителі сільської місцевості, третина – люди, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 22% – переселенці.

Більшість безробітних – працівники сфери торгівлі та послуг (528). Найменше серед безробітних є робітників сільського господарства.

До слова, найбільше пропозицій роботи є для водіїв, кухарів, швачок, продавців, вантажників, бухгалтерів, слюсарів, охоронників, пекарів. Також постійно потрібні лікарі різних спеціалізацій та медперсонал.