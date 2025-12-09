Хрест Святого Юрія отримали родини полеглих військових у Збаражі

У Збаражі родинам загиблих військових передали відзнаки Хрест Святого Юрія, якими їхніх рідних нагородили посмертно.

Про це повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

Захід відбувся у залі Збаразької музичної школи під час музично-мистецької програми, присвяченої вшануванню військових та волонтерів. Міський голова Роман Полікровський зазначив, що мав «високу честь вручити родичам загиблих Героїв відзнаки Збаразької міської ради “Хрест Святого Юрія”, якими нагороджені їхні рідні за військову звитягу посмертно».

У своєму зверненні він сказав: «Неможливо передати біль, що переповнює нас через величезні втрати, яких зазнає Україна, кожна сім’я, у якої ця жорстока тривала війна забрала найрідніших…»

Міський голова також наголосив на ролі військових у стримуванні агресії.

У дописі йдеться: «Завдяки Героям-захисникам ворогу досі не вдалось реалізувати свої загарбницькі плани, завдяки воїнам Україна досі тримає оборону, хоча окупант ні на мить не полишає своїх планів, які виношує впродовж століть».

Він висловив подяку родинам загиблих: «Низько схиляємо голови перед кожною матір’ю і батьком за те, що виростили справжніх мужніх патріотів, які віддали життя за правду, за справедливість і за кожного з нас».

Окремо підкреслено внесок волонтерів: «Сьогодні ми висловлюємо вдячність і ще одній когорті невтомних українців – волонтерам. Вони щоденно підтримують фронт, не шкодуючи ні сил, ні часу, не втрачаючи віри, наближають нашу Перемогу».

У дописі згадано, що музично-мистецький захід підготували отець Роман, оперна співачка Любов Сагат, працівники Центру культури і дозвілля, вихованці музичної школи та будинку дитячої та юнацької творчості. Подія була, як сказано у повідомленні, «наполнена не лише невимовним сумом, співчуттям, а й світлою музикою і молитвою, щирим словом і любов’ю до України».