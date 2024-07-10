Ходарьонок зізнався в обстрілі Охматдиту – соловйов ледь не плаче

Пропагандисти рф у прямому ефірі істерично реагують на удар по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві. Ще одна партія абсурдних моментів з російських пропагадистських телеканалів.

Серед усього – російські пропагандисти істерять в ефірі, щодо російського удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві. Зокрема, Ходарьонок під час чергового сплеску емоцій майже зізнався в обстрілі українських дітей! Але ж, нічого людського, як це всім і відомо, у кремлівських прислужників немає. Адже і цю атаку фанати Путіна намагаються усіма силами виправдати. Ледь не зірвався з цього ж приводу у своїй студії і Соловйов. Детальніше про це і не тільки – дивіться у відео.

російські пропагандисти у прямому ефірі істерично реагують на удар по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві. Зокрема, Ходаренок під час чергового сплеску емоцій майже визнав обстріл українських дітей! Але, як усім відомо, нічого людського в кремлівських прислужників немає. Вони намагаються виправдати цю атаку всіма силами!