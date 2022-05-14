Підсумовано по областях дані про вихід громад з Московського Патріархату і їх приєднання до Православної Церкви України у період з 24 лютого 2022 року. Лідерами є Хмельницька область, де ряди МП залишило 55 громад, і Волинська — 32 громади.

Зокрема, 12 травня відбулися збори релігійної організації Свято-Покровського храму села Бахматівці Хмельницької ТГ. Присутні проголосували одноголосно за перехід релігійної організації з УПЦ МП в помісну Православну Церкву України, повідомив на своїй фейсбук-сторінці присутній на зборах Олександр Чорнієвич.

Також цього дня до Володимир-Волинської єпархії ПЦУ приєдналася громада Свято-Михайлівського храму села Радовичі Турійського (Ковельського) р-ну. 12 травня секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами, які під час зборів прийняли рішення про вихід з УПЦ МП. Під час зустрічі було написано прохання на ім’я єпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Загалом за час нового етапу російської агресії з МП вийшло понад 200 громад у 15 областях і м. Києві.