18 липня погоду області визначатиме східна периферія антициклону з центром над Польщею.
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 8 – 13º, вдень 19 – 24º тепла. Рівень небезпечності – зелений (відсутній).
- 19 липня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 9 – 14º, вдень 21 – 26º тепла.
- 20 липня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 13 – 18º, вдень 24 – 29º тепла.