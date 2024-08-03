Хабарництво у ТЦК на Тернопільщині: підозрюваним обрали запобіжні заходи

Трьом посадовцям ТЦК та головному спеціалісту виконкому міськради Тернопільський міськрайсуд призначив тримання під вартою без права на заставу, пише “Суспільне.Тернопіль”.

Стрільцю взводу охорони ТЦК Павлу Шмигельському суддя призначив тримання під вартою з правом внесення застави — понад 180 тисяч гривень. Йому інкримінують вимагання неправомірної вигоди, побиття та позбавлення волі людей. За це чоловіка можуть засудити до 10 років ув’язнення.

У суді підозрюваний Павло Шмигельський сказав:

“Хочу попросити, щоб мене ніхто не відсторонював від роботи, я працював, що мені було наказано, те я і робив”.

“Говорять, що ви діяли у складі організованої групи, що можете сказати із цього приводу?”, — запитав суддя.

“Я працював, але щоб когось вимагати гроші чи якісь талони, бензин, соляру, то я цього не робив”, — відповів Шмигельський.

Керівнику відділу та головному спеціалісту мобілізаційного відділення Борщівського центру комплектування 25 липня вже призначали запобіжні заходи — тримання під вартою та застави – 242 тисячі гривень. Вони внесли ці застави і повернулися на службу, розповів під час брифінгу начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. За його словами, через це правоохоронці подали клопотання про зміну запобіжного заходу.

За інформацією начальник Нацполіції області Сергія Зюбаненка, наразі відомо про 6 людей, у яких вимагали гроші. Одного з них, батька чотирьох дітей, який мав право на відстрочку, також побили. Поліцейські записали його свідчення та приховали обличчя чоловіка і змінили голос.

“До мене ввірвалися троє у військовій формі, нічого не пояснюючи, збили з ніг і ногами били, та й все. Витягнули з хати, повезли в невідомому мені напрямку. На другий день відвезли, випустили. Я думав, що в військкомат, а мене просто відвезли на автобусну зупинку і все. З’ясувалося, що за мене заплатили викуп. Мої родичі зібрали гроші. Потім з’ясувалось, що це 30 тисяч”.

Також правоохоронці встановили, що деяких чоловіків залучали до будівництва будинку для працівника ТЦК.

Люди, які теж зазнали побиття від працівників Борщівського ТЦК чи у них вимагали хабарів, можуть звертатися в поліцію, каже Сергій Зюбаненко, — їх зафіксують постраждалими в цій справі.