Гурт “TVORCHI” з Тернополя переміг у фіналі Нацвідбору “Євробачення”

Сьогодні, 17 грудня, Україна обрала представників у пісенному конкурсі «Євробачення-2023». Через війну Росії проти України фінал проходив 90 метрів під землею. Голосування глядачів було тільки у додатку «Дія».

Ним став дует Tvorchiз піснею «Heart of Steel»., пише Like news.

Їм дали 9 балів члени журі і 10 балів глядачі.

У фіналі нацвідбору брали участь 10 конкурсантів: Moisei — «I’m Not Alone», OY Sound System — «Ой, тужу», Demchuk — «Alive», Jerry Heil — «When God Shut the Door», Fiinka — «Довбуш», Krutь — «Колискова», Tember Blanche — «Я вдома», Angelina — «Stronger», 2Tone — «Квітка» і Tvorchi —«Heart of Steel».

Суспільне вело пряму трансляцію на різних платформах. Через війну Росії проти України фінал проходив в укритті, 90 метрів під землею.

Ведучими були Тімур Мірошниченко, Катерина Павленко та Злата Оґнєвіч. До складу журі увійшли Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.

Переможця фіналу нацвідбору на «Євробачення-2023» визначали журі (50%) та глядачі (50%). Глядачі могли голосувати тільки у додатку «Дія». Вперше голосування безкоштовне. У результаті бали підсумовувалися, переможець набирав найбільшу кількість балів.

Тарас Тополя оголосив найнижчі бали журі: 1 бал – Moisei, 2 бали – Tember Blanche, 3 бали – Angelina, 4 бали – 2Tone.

Джамала оголосила: 5 балів – OY Sound System, 6 балів – Demchuk, 7 балів – Fiinka.

Юлія Саніна назвала найвищі бали: 8 балів – Jerry Heil, 9 балів – Tvorchi, 10 балів – Krutь.

У «Дії» проголосували 166 762 тисячі користувачів додатку, відповідаючи на запитання: «Хто представить Україну на Євробаченні 2023?» Глядачі дали такі бали: 1 бал – Angelina, 2 бали – OY Sound System, 3 бали – Tember Blanche, 4 бали – Demchuk, 5 балів – 2Tone, 6 балів – Moisei, 7 балів – Fiinka, 8 балів – Krutь, 9 балів – Jerry Heil, 10 балів – Tvorchi.

Музичний продюсер нацвідбору на «Євробачення-2023» – Дмитро Шуров (Pianoбой).

Над виробництвом телеверсії фіналу нацвідбору працюватиме переможець мистецького конкурсу — ТОВ «Старлайт Продакшн».

67-ий пісенний конкурс «Євробачення» у травні 2023 року прийматиме Ліверпуль (Велика Британія) від імені України. Український гурт «Калуш Оркестра» став переможцем «Євробачення-2022», але через безпеку конкурс вирішили провести в країні, представник якої посів друге місце. Суспільне, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника України, а також забезпечує участь представника України у «Євробаченні».