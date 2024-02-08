Грип на Тернопільщині вперто набирає обертів: закривають класи, а то й цілі школи

В Україні триває епідсезон, кількість випадків гострих респіраторних захворювань (у тому числі грипу та COVID-19) невпинно зростає. Від початку жовтня занедужали вже майже 2,5 мільйона українців.

Причиною гострих респіраторних захворювань можуть бути як бактерії, так і віруси, проте здебільшого сезонні хвороби мають вірусне походження (їх називають гострими респіраторними вірусними інфекціями або ГРВІ). Їхні прояви можуть бути різними, проте є і споріднені: температура, відчуття слабкості, нежить, біль у горлі тощо.

Щойно помітите у себе ознаки ГРВІ, зверніться до сімейного лікаря. Не варто займатися самолікуванням.

У Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб розповіли про результати моніторингу за грипом, ГРВІ та COVID-19 станом на 05.02.2024 року.

Відтак за останній тиждень (29.01.–04.02.2024 р.) кількість захворілих на ГРВІ, порівняно з попереднім тижнем, зросла на 31,2% (7130 випадків проти 5434). Питома вага дітей до 18 років серед хворих становила 56,1% (4000 осіб), школярів – 63,6% від усіх захворілих дітей (2545 осіб). Порівняно з попереднім тижнем, зростає захворюваність серед дітей – на 33,2%, серед школярів – на 36,2%. Госпіталізовано за звітний тиждень 220 осіб, із них 133 дитини (60,5%). Збільшилася і кількість госпіталізованих – на 20,9%.

За минулий тиждень підтвердили 30 випадків захворювання на COVID-19, що становить 0,4% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня вдвічі (30 випадків проти 60). Серед лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей віком до 18 років становить 13,3%.

У медзакладі додали, що за останній тиждень в області не зареєстровано летальних випадків від грипу, COVID-19. А ось з початку епідсезону внаслідок ускладнень, спричинених «ковідом», померли 17 осіб, з них серед осіб старше 65 років – 14 випадків, не щеплених від COVID-19 – 15.

«На Тернопільщині повністю зачинено на карантин 13 навчальних закладів, також у 21 школі закриті окремі класи. Найбільше хворіють школярі на Чортківщині, там повністю зачинено 9 шкіл, у двох навчальних закладах – окремі класи. На другому місці – Тернопільський район. Тут зачинено чотири школи і в шести – окремі класи. У Кременецькому районі рівень захворюваності найнижчий. Тут закриті на карантин окремі класи», – повідомила Юлія Кравчук, в.о. генерального директор ДУ ТОЦКПХ.

Юлія Анатоліївна наголосила, що закриття школи чи класу відбувається на розсуд керівника окремого навчального закладу. Згідно з рекомендацією МОЗу, окремий заклад чи клас варто закрити у тому випадку, коли відсутні 30% і більше кількості колективу. Загального карантину в області не прогнозується. Медикиня додала, що зазвичай така епідситуація може протриматися ще чотири-п’ять тижнів, тобто, до початку весни.

Пані Юлія вкотре наголосила, що єдиним методом уберегти себе від хвороби або ж від важкого її перебігу з негативними наслідками є вакцинація. Станом на 05.02.2024 р. щеплено проти грипу 3663 особи, з них – 488 діти.

«Хочу звернутися до батьків, щоб більш активно приводили на вакцинацію дітей. Дозволено вакцинувати малюків з шести місяців. Однак є певні нюанси. Малюку вводять спершу пів дози вакцини, а до трьох років – другу частину», – наголосила жінка.

Будьте здорові!

Зоряна ДЕРКАЧ