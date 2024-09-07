Групу рекетирів, які вимагали несправжній борг у тернополянина, судитимуть

Трьом чоловікам, яких у квітні цього року затримали за вимагання несправжнього боргу в тернополянина, оголосили підозру у вимаганні.

У ході досудового розслідування слідчі поліції зібрали для цього достатньо доказів, йдеться у повідомленні.

“Організатор групи — кримінальний авторитет, який отримав статус “наглядача” за Тернопільською областю. До злочину залучив двох раніше судимих осіб зі свого найближчого оточення. До вимагання чоловіки ретельно готувалися та чітко розподілили між собою ролі”.

У разі несплати коштів у визначений термін тернополянину погрожували фізичною розправою та систематично чинили на нього психологічний тиск. Слідчі поліції задокументували два факти передачі коштів вимагачам — двадцять і сто тисяч гривень.

Їх затримали та повідомили про підозру. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. 5 вересня усім підозрюваним інкримінували ст. 28 ч.4. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою).

Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Джерело: ГУНП у Тернопільській області