Грози, град та шквальний вітер: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

За даними Українського гідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 15 липня в Тернопільській області очікують грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Негода також очікується у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Він означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього середовища. Рекомендуються слідкувати за повідомленнями про можливе ускладнення прогнозу.