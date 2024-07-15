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Грози, град та шквальний вітер: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

15.07.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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За даними Українського гідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 15 липня в Тернопільській області очікують грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Негода також очікується у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Він означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього середовища. Рекомендуються слідкувати за повідомленнями про можливе ускладнення прогнозу.

Теги: град, грози, штормове попередження на Тернопільщині, Важливо, Укргідромецентр, шквали

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