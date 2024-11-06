«Грошова допомога від ООН»: поліцейські застерігають від аферистів

Виплати від міжнародних організацій – шахрайська схема не нова, але досі дієва. Зловмисники, користуючись складним становищем людей, пропонують отримати кошти, надсилають фішингові посилання та отримують доступ до електронних гаманців. У результаті потерпілі втрачають всі свої заощадження.

За допомогою до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 57-річний житель обласного центру. За словами заявника, в месенджері побачив оголошення про надання матеріальної допомоги, начебто від ООН. Для того, щоб її отримати, потрібно було оформити заявку. Чоловік, не вагаючись, перейшов за посиланням. Дотримуючись вказівок, ввів реквізити банківської картки, CVV-код та пароль до неї. Незабаром потерпілому надійшло сповіщення про списання грошей, а це – понад 21 000 гривень.

Правоохоронці проводять заходи для встановлення особи афериста та здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Щоб вберегти свої кошти, не довіряйте оголошенням у соцмережах та повідомленням, які надходять на мобільний та обіцяють будь-які виплати. Не переходьте за посиланнями, які надходять у повідомленнях. Не вводьте реквізити та конфіденційні дані платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел. Якщо оформляли допомогу, очікуйте сповіщення про нарахування в застосунку вашого банку або на порталі застосунку Дія.

У відділі комунікації обласної поліції радять: якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтеся за номером 0 (800)50-51-70.