Громадському діячеві Тернопільщини Йосипові Свинку виповнилося 90 років

«За його підручниками навчається Україна», — таку назву має розгорнута у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки книжково-ілюстративна виставка, присвячена українському науковцеві, педагогу, краєзнавцю, громадському діячеві Йосипові Михайловичу Свинку, якому 2 жовтня виповнилося 90 років.

Він — невтомний дослідник, автор багаточисленних наукових та науково-методичних праць, у тому числі монографій і підручників із грифом Міністерства освіти і науки України. Учений є автором майже двох десятків статей у «Географічній енциклопедії України» та понад ста — у «Тернопільському енциклопедичному словнику».

У доробку професора Йосифа Свинка є чимало історичних, історико-географічних досліджень. Він писав про вчених і природодослідників, чиї імена уславили вітчизняну й світову науку, про примусове переселення українців з етнічних земель на території сучасної Польщі, рідне село Ямна Долішня на Перемишлянщині.

Особливе місце в науково-педагогічній діяльності вченого займають проблеми охорони природи та раціонального використання природних ресурсів. Завдяки його дослідженням та клопотанню в Тернопільській області взято під охорону держави десятки цінних геологічних та ботанічних об’єктів. Він був одним з ініціаторів створення природного заповідника «Медобори», регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон».

Велика заслуга Йосипа Михайловича у становленні та розвитку географічної науки в Тернопільській області. Завдяки його зусиллям було відкрито географічний факультет у Тернопільському педагогічному інституті (нині — національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка), організовано геологічний музей, який є одним з найкращих навчальних музейних закладів такого профілю в Україні.

За активну природоохоронну діяльність, участь у розбудові Української держави, збереженні її національного культурного спадку Й. Свинко нагороджений відзнаками та численними грамотами.

Виставка знайомить із науковим та публіцистичним доробком Йосипа Свинка, його природоохоронною діяльністю. Значна частина книг експозиції позначена дарчими написами автора та є цінною частиною фонду книгозбірні. Серед видань — гарно ілюстровані книги: «Природа Тернопілля в геологічному минулому (за 570 млн років)», «Геологія міста Тернополя та його околиць: інженерно-геологічні та екологічні аспекти», «Сторінки геологічного минулого рідного краю», «Нарис про природу Тернопільської області: геологічне минуле, сучасний стан», «Травертинові скелі», фотоальбоми «Дністровський каньйон очима допитливих», «Геологія Тернопілля у світлинах» інші, які збагачують знаннями про природу, вчать бачити й цінувати прекрасний навколишній світ.

На виставці представлено також низку статей дослідника про українських учених, які зробили значний внесок у розвиток геологічної та географічної наук: Івана Рудницького, Миколу Мельника, Івана Теслю, Юліяна Медвецького та інших.

Йосип Свинко — автор репрезентованих на виставці спогадів про родинне село Ямна Долішна у передгір’ї Карпат — «Ямна: знищене село Перемишльського краю: історія, спогади» та співавтор книги-реквієму «Межовий край у вогні: польсько-українські взаємини у 1944—1947 рр.». З болем розповідає про трагедію українців Польщі, виселених зі своїх історичних земель.

Виставка, що діятиме до 16 жовтня, є доброю нагодою ближче познайомитися з вагомими здобутками науковця, його внеском у вивчення природи та історії рідного краю, а також глибоким розумінням актуальних й нині природоохоронних проблем.

Дякуємо Йосипові Михайловичу за співпрацю, подаровані у фонд бібліотеки книги. Зичимо здоров’я, наснаги на многії і благії літа!

Марія Іванків, головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ