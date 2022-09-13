Багато товарів у тернопільських магазинах за час війни подорожчали вдвічі. Журналісти дізналися, як змінилися ціни та порівняли, де дешевше купувати.

На прилавках магазинів можна помітити, як змінюються цінники ледь не щотижня. Хоча продукти дорожчають поступово, і це не одразу впадає у вічі, різниця добряче «б’є» по кишені. Ціни на товари та послуги зростають, а доходи – ні.

Журналісти «RIA плюс» побували у трьох мережах супермаркетів у Тернополі – «Сільпо», «АТБ» та NOVUS. Порівняли ціни на соціально важливі товари. На графіці вказана вартість найдешевших товарів з асортименту магазинів. Також ми порівнювали ціни на однакові товари від одного виробника (хліб, молоко, сметана, масло), щоб порівняти різницю цін у різних мережах.

Як ми помітили, вартість багатьох товарів зросла. Подорожчала молочка. Якщо місяць тому упаковка масла (180 г) коштувала 59-62 гривні, то тепер це ж масло в одній із мереж супермаркетів коштує 67 гривень.

Кілограм цукру вартує 30,9-34,8 грн за кілограм.

Що найдорожче

На крупи теж змінюються ціни. Але не все дорожчає. Гречка ще кілька тижнів тому коштувала 90-100 гривень за кілограм. Від початку війни її вартість злетіла вдвічі. Однак тепер ціни знижуються.

Кілограм гречаної крупи у супермаркетах коштує приблизно 89 гривень.

Рис, горох, пшенична крупа дорожчають. Зростає у ціні і борошно. До початку повномасштабного вторгнення кілограм борошна вищого сорту коштував щонайменше 14 гривень. Тепер ціна зросла приблизно на 2 гривні.

Сало вже дорожче за м’ясо

Зростають ціни і на м’ясну продукцію. Ми побували у м’ясному павільйоні Центрального ринку міста.

– Це ж не ми собі вирішили просто підняти ціни на м’ясо, все дорожчає, – бідкається один із продавців. – Дорожчає корм, догляд за твариною. А ще треба м’ясо десь зберігати, потрібно його доставити на ринок. Та і заробити потрібно. Свинина дорожчає, яловичина. Люди менше купують, бо дорого. Багато хто ціну запитує і йде.

Шокують ціни на свіже сало. Кілограм продають за 250 гривень – дорожче, ніж свиняча вирізка. Є і трішки дешевше. У різних продавців – різні ціни. Дехто продає сало за 200 гривень.

М’ясо курки залишається найдоступнішим. Воно не так подорожчало. До прикладу, на ринку куряче стегно коштує 102 грн/кг, четвертина – 85 грн/кг, гомілки – 89 гривень.

Куряче філе коштує 134 гривні, хоча ще кілька місяців тому його можна було купити за 110 гривень.

Овочі та фрукти

Ціни на деякі овочі почали знижуватись, оскільки настав сезон. Вже дешевшає картопля. Її можна купити за 9–10 гривень.

Буряк подешевшав за останній місяць вдвічі. У серпні він коштував 20–22 гривні. Тепер можна купити за 10.

Знижуються ціни і на інші овочі – цибулю, капусту, моркву.

А от дешевих кавунів, на жаль, тернополяни цього року не скуштують. Їх везуть з–за кордону. Вони коштують по 25–32 гривні за кілограм у супермаркетах.

Чому зростають ціни

Як повідомляють у Національному банку України, у серпні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 23,8% (із 22,2% у липні). У місячному вимірі ціни зросли на 1,1%.

– Пришвидшення інфляції й надалі зумовлювалося наслідками повномасштабної війни росії проти України, – коментують у НБУ. – Це порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу. Ще одним чинником був ефект перенесення на ціни коригування офіційного курсу гривні до долара США, яке відбулося наприкінці липня та було необхідним для збереження стійкості економіки України. Стримували зростання цін фіксація тарифів на газ і тепло та насичення внутрішнього ринку пальним.

Вищими темпами дорожчали рибні, молочні, кондитерські вироби, олія, олійні продукти, безалкогольні напої та сухофрукти. Це, у тому числі, зумовлювалося вищими витратами бізнесу та впливом коригування офіційного курсу гривні на вартість зазначених товарів через подорожчання імпорту.

Тож купівельна спроможність тернополян продовжує падати. Як змінюватиметься ситуація, залежатиме від численних факторів, передусім – ситуації на фронті та фінансової допомоги іноземних партнерів.