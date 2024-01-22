Гранати, набої і навіть… зенітно-ракетний комплекс: на Тернопільщині масово виявляють небезпечні предмети

За минулi вихiднi на oдному зi стаціoнарних постiв Тернoпiльської oбластi спiврoбiтники патрульнoї пoлiцiї виявили забoрoненi предмети у трьox автoмoбiляx.

30-річний водій з Львівщини перевозив у власному авто предмет, схожий на переносний зенітно-ракетний комплекс.

У салоні автомобіля, яким кермував житель Харкова, було знайдено шість предметів, схожих на гранати та запали до них, а також 60 набоїв.

Мешканець Борщова на задньому сидінні свого транспортного засобу перевозив предмети, схожі на боєприпаси, бойові гранати та димові шашки.

За усіма фактами незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальні провадження – частина 1 статті 263 ККУ. Вилучені речові докази передано на експертизу.