22.01.2024 20:24

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Гранати, набої і навіть… зенітно-ракетний комплекс: на Тернопільщині масово виявляють небезпечні предмети

22.01.2024

Ірина Нова

67

Тернопільщина, Оперативно, Новини, Головне

Поширити:

За минулi вихiднi на oдному зi стаціoнарних постiв Тернoпiльської oбластi спiврoбiтники патрульнoї пoлiцiї виявили забoрoненi предмети у трьox автoмoбiляx.

30-річний водій з Львівщини перевозив у власному авто предмет, схожий на переносний зенітно-ракетний комплекс.

У салоні автомобіля, яким кермував житель Харкова, було знайдено шість предметів, схожих на гранати та запали до них, а також 60 набоїв.

Мешканець Борщова на задньому сидінні свого транспортного засобу перевозив предмети, схожі на боєприпаси, бойові гранати та димові шашки.

За усіма фактами незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальні провадження – частина 1 статті 263 ККУ. Вилучені речові докази передано на експертизу.

Теги: незаконне зберігання зброї, поліція, Тернопільська область

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні


© 2014-2023. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах