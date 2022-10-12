Під час обстрілів постраждало багато теплових електростанцій, через що майже по всій території держави з’явились перебої з електропостачанням.



Уже сьогодні будуть розроблені графіки вимкнення електроенергії, котрі відразу будуть оприлюднені на всіх інформаційних майданчиках, повідомляє Тернопільська липа.

Влада просить усіх з розумінням поставитись до тимчасових труднощів. Не забувайте, що слід максимально скоротити споживання електроенергії у цей період, щоб критична інфраструктура – медичні заклади, зв’язок, залізниця і т. д. – могла працювати!