Вчора, 31 листопада, ворог знову завдав масованого ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Нові пошкодження ускладнили ситуацію в енергосистемі України.
Населення Тернопільщини повідомили про впровадження графіків погодинного вимкнення електроенергії. Згодом, Укренерго опублікувало
інформацію, що за результатом проведених ремонтних робіт ситуація покращилась, тому графіки не застосовуватимуть.
“Стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6-ї години ранку в усіх регіонах, наразі скасовані. Для ліквідації аварій, спричинених наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільчих мереж (обленерго) введені локальні обмеження споживачів в межах областей. Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.
Після цього споживачів електроенергії повідомили
, що для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.
“Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об’єкти і тримати систему збалансованою.
«Укренерго» разом з операторами розподільчих мереж робить все можливе для того, щоб відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру в найкоротші терміни. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Просимо українців про розуміння і допомогу. Запитання собі “Що я можу вимкнути” і вимикання зайвого – це допомога нам на енергетичному фронті.”
Сьогодні, 1 листопада, відключення будуть в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.