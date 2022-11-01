«Укренерго» разом з операторами розподільчих мереж робить все можливе для того, щоб відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру в найкоротші терміни. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Просимо українців про розуміння і допомогу. Запитання собі “Що я можу вимкнути” і вимикання зайвого – це допомога нам на енергетичному фронті.”