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Графіки погодинних вимкнень світла на Тернопільщині у середу 4 вересня

03.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У середу, 4 вересня, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-02:00  1 черга
02:00-04:00  2 черга
04:00-07:00  3 черга
05:00-08:00  4 черга
07:00-10:00  5 черга
08:00-11:00  6 черга
10:00-13:00  1 черга
13:00-16:00  2 черга
15:00-18:00  3 черга
16:00-19:00  4 черга
18:00-21:00  5 черга
19:00-22:00  6 черга
21:00-23:00  1 черга
22:00-24:00  2 черга
23:00-24:00  3 черга

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

00:00 – 5:00 – одна черга відключень
5:00 – 11:00 – дві черги відключень
11:00 – 15:00 – одна черга відключень
15:00 – 24:00 – дві черги відключень

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.

Теги: АТ «Тернопільобленерго», графік вимкнення, світло

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