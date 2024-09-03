Графіки погодинних вимкнень світла на Тернопільщині у середу 4 вересня

У середу, 4 вересня, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
00:00-02:00 1 черга
02:00-04:00 2 черга
04:00-07:00 3 черга
05:00-08:00 4 черга
07:00-10:00 5 черга
08:00-11:00 6 черга
10:00-13:00 1 черга
13:00-16:00 2 черга
15:00-18:00 3 черга
16:00-19:00 4 черга
18:00-21:00 5 черга
19:00-22:00 6 черга
21:00-23:00 1 черга
22:00-24:00 2 черга
23:00-24:00 3 черга
Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
00:00 – 5:00 – одна черга відключень
5:00 – 11:00 – дві черги відключень
11:00 – 15:00 – одна черга відключень
15:00 – 24:00 – дві черги відключень
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.