Графіки погодинних вимкнень світла на Тернопільщині у неділю 21 липня

В неділю, 21 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень.

Повідомляє телегрaм-кaнaл Світло Тернопільщини.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-01:00 1 черга

➡️ 01:00-03:00 6 черга

➡️ 03:00-05:00 5 черга

➡️ 05:00-07:00 4 черга

➡️ 07:00-09:00 3 черга

➡️ 09:00-12:00 2 черга

➡️ 12:00-14:00 1 черга

➡️ 14:00-16:00 6 черга

➡️ 15:00-17:00 5 черга

➡️ 16:00-19:00 4 черга

➡️ 17:00-20:00 3 черга

➡️ 19:00-22:00 2 черга

➡️ 20:00-23:00 1 черга

➡️ 22:00-24:00 6 черга

➡️ 23:00-24:00 5 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”: https://www.toe.com.ua/news/71

Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії.

Поширюй знайомим!