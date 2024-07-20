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Графіки погодинних вимкнень світла на Тернопільщині у неділю 21 липня

20.07.2024

Руслан Іннак

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Теми, Оперативно, Новини, Економіка, Суспільство

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В неділю, 21 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень. 

Повідомляє телегрaм-кaнaл Світло Тернопільщини.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-01:00  1 черга
➡️ 01:00-03:00  6 черга
➡️ 03:00-05:00  5 черга
➡️ 05:00-07:00  4 черга
➡️ 07:00-09:00  3 черга
➡️ 09:00-12:00  2 черга
➡️ 12:00-14:00  1 черга
➡️ 14:00-16:00  6 черга
➡️ 15:00-17:00  5 черга
➡️ 16:00-19:00  4 черга
➡️ 17:00-20:00  3 черга
➡️ 19:00-22:00  2 черга
➡️ 20:00-23:00  1 черга
➡️ 22:00-24:00  6 черга
➡️ 23:00-24:00  5 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”: https://www.toe.com.ua/news/71

Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії.

Поширюй знайомим!

Теги: електрика, світло, графік вимкнення

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