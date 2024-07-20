Графіки погодинних вимкнень світла на Тернопільщині у неділю 21 липня

В неділю, 21 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень.
Повідомляє телегрaм-кaнaл Світло Тернопільщини.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️ 00:00-01:00 1 черга
➡️ 01:00-03:00 6 черга
➡️ 03:00-05:00 5 черга
➡️ 05:00-07:00 4 черга
➡️ 07:00-09:00 3 черга
➡️ 09:00-12:00 2 черга
➡️ 12:00-14:00 1 черга
➡️ 14:00-16:00 6 черга
➡️ 15:00-17:00 5 черга
➡️ 16:00-19:00 4 черга
➡️ 17:00-20:00 3 черга
➡️ 19:00-22:00 2 черга
➡️ 20:00-23:00 1 черга
➡️ 22:00-24:00 6 черга
➡️ 23:00-24:00 5 черга
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”: https://www.toe.com.ua/news/71
Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії.
Поширюй знайомим!