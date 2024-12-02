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Графік вимкнення світла на Тернопільщині 3 грудня

02.12.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У вівторок, 3 грудня, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії.

Згідно повідомлення “Укренерго” час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

Для побутових споживачів:

• 07:00 – 08:00 — одна черга відключень
• 08:00 – 19:00 — дві черги відключень
• 19:00 – 21:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу: 06:00 до 22:00 — застосування графіків обмеження потужності.

Графік застосування погодинних вимкнень в області оприлюднили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

  • 07:00-10:00  5 черга;
  • 08:00-11:00  3 черга;
  • 10:00-13:00  1 черга;
  •  11:00-14:00  6 черга;
  •  13:00-16:00  2 черга;
  •  14:00-17:00  4 черга;
  •  16:00-18:00  5 черга;
  •  17:00-19:00  3 черга;
  •  18:00-21:00  1 черга.

Теги: вимкнення електроенергії, АТ «Тернопільобленерго», графік відключення електороенергії

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