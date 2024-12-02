Графік вимкнення світла на Тернопільщині 3 грудня

У вівторок, 3 грудня, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії.
Згідно повідомлення “Укренерго” час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:
Для побутових споживачів:
• 07:00 – 08:00 — одна черга відключень
• 08:00 – 19:00 — дві черги відключень
• 19:00 – 21:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу: 06:00 до 22:00 — застосування графіків обмеження потужності.
Графік застосування погодинних вимкнень в області оприлюднили у АТ “Тернопільобленерго”.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години: