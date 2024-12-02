Графік вимкнення світла на Тернопільщині 3 грудня

У вівторок, 3 грудня, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії.

Згідно повідомлення “Укренерго” час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

Для побутових споживачів:

• 07:00 – 08:00 — одна черга відключень

• 08:00 – 19:00 — дві черги відключень

• 19:00 – 21:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу: 06:00 до 22:00 — застосування графіків обмеження потужності.

Графік застосування погодинних вимкнень в області оприлюднили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години: