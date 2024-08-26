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Графік вимкнення світла на Тернопільщині 26 серпня

26.08.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Оперативно

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У понеділок, 26 серпня, застосування графіків погодинних вимкнень на Тернопільщині прогнозується з 18:15 до 24:00 год. 

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“Згідно до  розпорядження НЕК “Укренерго”  яке надійшло 26.08.2024 р. у Тернопільській області з 18 год. 15 хв. вводяться в дію графіки погодинних вимкнень електроенергії для наступних черг (груп) споживачів18:15-20:00  5 черга,” – інформують енергетики. 

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
18:15-21:00  6 черга
19:00-22:00  1 черга
19:00-23:00  2 черга
20:00-24:00  3 черга
21:00-24:00 4 черга
22:00-24:00 5 черга
23:00-24:00 6 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.

Теги: Тернопільська область, вимкнення електроенергії, АТ «Тернопільобленерго», графіки вимкнення

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