Графік вимкнення світла на Тернопільщині 26 серпня

У понеділок, 26 серпня, застосування графіків погодинних вимкнень на Тернопільщині прогнозується з 18:15 до 24:00 год.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“Згідно до розпорядження НЕК “Укренерго” яке надійшло 26.08.2024 р. у Тернопільській області з 18 год. 15 хв. вводяться в дію графіки погодинних вимкнень електроенергії для наступних черг (груп) споживачів18:15-20:00 5 черга,” – інформують енергетики.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

18:15-21:00 6 черга

19:00-22:00 1 черга

19:00-23:00 2 черга

20:00-24:00 3 черга

21:00-24:00 4 черга

22:00-24:00 5 черга

23:00-24:00 6 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.