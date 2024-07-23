Графік вимкнення світла на Тернопільщині 24 липня

24 липня протягом доби у Тернопільській області прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
Завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно.
Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️00:00-01:00 4 черга
➡️00:00-02:00 3 черга
➡️01:00-04:00 2 черга
➡️02:00-05:00 1 черга
➡️04:00-07:00 6 черга
➡️05:00-08:00 5 черга
➡️07:00-10:00 4 черга
➡️10:00-12:00 3 черга
➡️12:00-14:00 2 черга
➡️14:00-16:00 1 черга
➡️16:00-19:00 6 черга
➡️19:00-21:00 5 черга
➡️20:00-22:00 4 черга
➡️21:00-23:00 3 черга
➡️23:00-24:00 2 черга
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО“.