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Графік вимкнення світла на Тернопільщині 24 липня

23.07.2024

Ірина Нова

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Новини, Оперативно, Тернопільщина

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24 липня протягом доби у Тернопільській області прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️00:00-01:00  4 черга

➡️00:00-02:00  3 черга

➡️01:00-04:00  2 черга

➡️02:00-05:00  1 черга

➡️04:00-07:00  6 черга

➡️05:00-08:00  5 черга

➡️07:00-10:00  4 черга

➡️10:00-12:00  3 черга

➡️12:00-14:00  2 черга

➡️14:00-16:00  1 черга

➡️16:00-19:00  6 черга

➡️19:00-21:00  5 черга

➡️20:00-22:00  4 черга

➡️21:00-23:00  3 черга

➡️23:00-24:00  2 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО“.

Теги: графік відключення електороенкргії, вимкнення електроенергії, АТ «Тернопільобленерго»

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