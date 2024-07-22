Графік вимкнення світла на Тернопільщині 23 липня

23 липня протягом доби у Тернопільській області прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“Для запобігання аваріям і забезпечення стабільності електропостачання за вказівкою НЕК «Укренерго» запроваджуються графіки відключень. Графіки можуть коригуватися протягом доби. Відключення застосовуються не для економії, а для збалансування енергосистеми.

Після відновлення електропостачання уникайте одночасного ввімкнення великої кількості приладів, щоб запобігти перевантаженням мережі, які призводять до поломок обладнання. Влітку також проводимо планові ремонтні роботи, тривалість яких може перевищувати тривалість вимкнення споживачів під час погодинних відключень, – інформують енергетики.

Завтра заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень. В інші години доби діятимуть дві черги відключень.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️00:00-01:00 3 черга

➡️00:00-04:00 2 черга

➡️01:00-05:00 1 черга

➡️04:00-08:00 6 черга

➡️05:00-09:00 5 черга

➡️08:00-12:00 4 черга

➡️09:00-13:00 3 черга

➡️12:00-15:00 2 черга

➡️13:00-16:00 1 черга

➡️14:00-17:00 6 черга

➡️15:00-18:00 5 черга

➡️16:00-19:00 4 черга

➡️17:00-20:00 3 черга

➡️18:00-21:00 2 черга

➡️19:00-22:00 1 черга

➡️20:00-23:00 6 черга

➡️21:00-24:00 5 черга

➡️22:00-24:00 4 черга

➡️23:00-24:00 3 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.