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Графік вимкнення світла на Тернопільщині 11 грудня

10.12.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У середу, 11 грудня, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії.

Графік вимкнення для нашої області опублікували у АТ “Тернопільобенерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️07:00-10:00 6 черга
➡️08:00-11:00 1 черга
➡️10:00-13:00 2 черга
➡️11:00-14:00 3 черга
➡️13:00-16:00 4 черга
➡️14:00-17:00 5 черга
➡️16:00-18:00 6 черга
➡️17:00-19:00 1 черга
➡️18:00-20:00 2 черга
➡️19:00-22:00 3 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.

Теги: вимкнення електроенергії, без світла, АТ «Тернопільобленерго»

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