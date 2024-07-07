Графік відключеня світла на Тернопільщині у неділю 7 липня

В неділю 07 липня, з 07:00 до 15:00 не буде застосовуватися ГПВ.

Повідомляє телеграм-канал Світло Тернопільщини.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️00:00-01:00 5 черга

➡️ 00:00-03:00 1 черга

➡️ 01:00-04:00 3 черга

➡️ 03:00-05:00 6 черга

➡️ 04:00-07:00 4 черга

➡️ 05:00-07:00 2 черга

➡️ 15:00-17:00 6 черга

➡️ 15:00-18:00 2 черга

➡️ 17:00-20:00 5 черга

➡️ 18:00-21:00 3 черга

➡️ 20:00-23:00 1 черга

➡️ 21:00-24:00 4 черга

➡️ 23:00-24:00 6 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”: https://www.toe.com.ua/news/71

Поширюй знайомим!