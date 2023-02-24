24.02.2023 14:55

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Графік відключення електроенергії на Тернопільщині з 27 лютого по 5 березня

24.02.2023

Ірина Нова

417

Тернопільщина, Новини, Події

Поширити:

У “Тернопільобленерго” оприлюднили новий графік погодинного відключення електроенергії в Тернопільській області. Він діятиме з 27 лютого по 5 березня 2023 року.

Як і в попередніх графіках, у цьому почерговість вимкнення світла – 6 через 3 години або 3 через 6 годин.

“Даний графік розроблено ВАТ “Тернопільобленерго” з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовується для дотримання доведених НЕК “”Укренерго”” лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області з метою збалансування енергосистеми України.

У разі гострої необхідноті, ВАТ “Тернопільобленерго” буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися.

Під час повітряної тривоги, працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

Даний графік, зважаючи на технологію процесу з розподілу електричної енергії в межах Тернопільської області, а також на географічне розташування електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою, не забезпечує рівномірного та циклічного вимкнення всіх споживачів.

Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Вимкнення, згідно даного графіку не застосовуватиметься до об’єктів критичної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК ГПВ.

 

Теги: Тернопільська область, графік відключення електороенкргії

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах