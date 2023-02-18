Графік відключення електроенергії на Тернопільщині з 20 по 26 лютого

Як і в попередніх графіках, у цьому почерговість вимкнення світла – 6 через 3 години або 3 через 6 годин.
“У разі гострої необхідності, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку.
Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися” – йдеться у повідомленні.
В обленерго також зазначають, що під час повітряної тривоги, працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.
Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК ГПВ.