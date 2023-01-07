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Графік відключень електроенергії з 9 до 15 січня на Тернопільщині

07.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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ВАТ “Тернопільобленерго” оприлюднило стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії на наступний тиждень – з 9 січня по 15 січня.

“Його розроблено для стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області. Він застосовується для дотримання доведених НЕК “Укренерго” лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області з метою збалансування енергосистеми України, – йдеться в повідомленні “Тернопільобленерго”.

У повідомленні йдеться, що в разі гострої необхідності ВАТ “Тернопільобленерго” буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області й у поза зазначені години, вказані у цьому графіку.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Відключення електроенергії

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