Графік відключень електроенергії з 9 до 15 січня на Тернопільщині

ВАТ “Тернопільобленерго” оприлюднило стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії на наступний тиждень – з 9 січня по 15 січня.

“Його розроблено для стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області. Він застосовується для дотримання доведених НЕК “Укренерго” лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області з метою збалансування енергосистеми України, – йдеться в повідомленні “Тернопільобленерго”.

У повідомленні йдеться, що в разі гострої необхідності ВАТ “Тернопільобленерго” буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області й у поза зазначені години, вказані у цьому графіку.