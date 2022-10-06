У Тернополі похолоднання, а опалювальний сезон ще не розпочався. До того ж, через російсько–українську війну влада не виключає проблеми з теплопостачанням та електроенергією. Тож багато місцевих сподіваються на краще, але готуються до гіршого – купують теплий одяг, обігрівачі та утеплюють житло.

Журналісти “20 хвилин” дізналися, які ціни на різні типи обігрівачів у магазинах міста та чи допоможуть вони в холодну пору.

Побували у різних мережах магазинів побутової техніки, які є у місті, зокрема «Ельдорадо», «Фокстрот» та «Ельмарт». Також ми перевірили, чи можна придбати обігрівачі на ринку.

Які ціни в магазинах

Ще кілька місяців тому, у серпні, в магазинах побутової техніки міста був значно менший вибір обігрівачів. В теплу пору попит на них був низький. Однак тепер у деяких магазинах стелажі заставлені обігрівачами на будь–який смак та гаманець.

Ціни зросли. До прикладу, найдешевший тепловентилятор у магазині «Ельдорадо» коштував 649 грн, тепер – 759 грн. Найдешевший конвектор був по 1899 гривень, тепер – 2299 грн. У Магазині Ельмарт раніше найдешевший інфрачервоний обігрівач в асортименті коштував 2999 гривень. Тепер у магазині є трохи дешевші – по 2699 гривень. Як змінились мінімальні ціни на інші види обігрівачів у різних магазинах, на жаль, порівняти не вдалося, оскільки в серпні деяких типів техніки не було в наявності.

Актуальні ціни дивіться на інфографіці. Ми порівняли діапазон цін не лише у звичайних магазинах, а і на сайтах цих мереж.

На ринку також продають обігрівачі. Переважно – теплові вентилятори. Їх можна купити від 300 гривень. У деяких продавців є інфрачервоні обігрівачі по 850 гривень та конвектори по 2800 гривень. Продавці кажуть – коли почалось похолодання, то люди почали купувати обігрівачі.

– Купують студенти переважно, – каже один з продавців. – Тепловентилятори недорогі і швидко прогрівають кімнату, тому вони користуються попитом. Але вони не економні і шумлять. Краще купити інфрачервоний обігрівач, а краще – конвектор.

Як зберегти тепло вдома

У міській раді радять тернополянам не купувати електричні обігрівачі, оскільки вони перевантажують електромережу і можуть стати причиною пожежі. Є більш безпечні способи зьерегти тепло у квартирі чи будинку.

– Ми не радимо мешканцям купувати обігрівальні електроприлади, бо вони перевантажать електромережі будинку, – каже завідувач сектору з енергоефективності Тернопільської міської ради Павло Савечко. – Натомість можна поставити тепловідбиваючі екрани з фольги за батареями опалення, замінити лампи розжарювання на світлодіодні або замінити в наявних металопластикових вікнах однокамерні склопакети на двокамерні з енергонапиленням.

У міськраді розповідають, що є висока ймовірність, що через відсутність природного газу опалювальний сезон 2022/2023 буде досить складним. Це означає, що мінімальна температура в квартирах буде лише +18°С або і менше.

– Для прикладу, температура сну у Великій Британії у багатьох будинковолодіннях програмується мешканцями на рівні +15°С, – каже Павло Савечко. – Подбайте завчасно про термобілизну. Всі багатоквартирні будинки Тернополя забудови XX століття відповідають найгіршому класу енергоефективності G. Схожа ситуація із житловим фондом Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Естонії, Латвії, Литви. Її вирішували впродовж десятиліть шляхом проведення термомодернізації багатоповерхівок. Таке утеплення має багато переваг. Зменшуються тепловтрати в зимовий період, а в літній період відсутній перегрів. Продовжується термін експлуатації будівель. Підвищується комфорт. Зменшуються комунальні витрати. Утеплене житло стає дорожчим.

Як безпечно користуватися обігрівачами

У зимовий період саме обігрівачі та пічне опалення, якими користуються жителі Тернопільщини, стає основною причиною пожеж.

– Безперечно, відповідей на питання чому в оселях наших громадян виникають пожежі може бути безліч, – кажуть у пресслужбі головного управління ДСНС у Тернопільській області. – Вогонь, забутий на газовій плиті, коротке замкнення електромережі, дитячі пустощі з вогнем, не загашена цигарка тощо. Але найчастіше, причиною загорання в холодну пору року стає бажання краян зігрітися не самим безпечним чином. Використання саморобних обігрівачів, експлуатація пічного опалення без врахування заходів безпеки, обігрівання осель за допомогою газової плити чи навіть халатна недбалість у поводженні з вогнем тощо – це ті фактори, які щорічно призводять до пожеж у житловому секторі. І як підсумок – знищене майно, що накопичувалося роками; травмування, а то й зовсім трагічний фінал – загибель людей.

Здавалося б, вже неодноразово ДСНС України зверталась до громадян з проханнями та застереженнями стосовно безпечного користування електрообігрівальними приладами та пічним опаленням під час опалювального сезону. Але, на жаль, неконтрольований вогонь через вищезазначені чинники продовжує навідуватися в житловий сектор. Зокрема, протягом минулого опалювального сезону на Тернопільщині зареєстровано 1239 пожеж. Внаслідок них загинули 17 громадян, стільки ж людей зазнали травмування різного ступеня важкості.

Так у чому ж причина? Можливо, ми з вами недостатньо замислюємось над власною безпекою?

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області нагадує правила безпечної поведінки під час опалювального сезону: