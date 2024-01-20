Гороскоп 2024: Для мешканців Тернопільщини рік буде легшим, ніж два попередні

За словами провідних українських астрологів, незважаючи на те, що рік високосний, він буде набагато легшим, ніж два попередні.

Яким знакам зірки віщують успіх, кохання та кар’єрне зростання, а кому доведеться боротися з проблемами – розповість наш зодіакальний гороскоп.

Овен

2024 рік принесе Овнам можливість зосередитися на особистому розвитку та реалізації планів. Це час для нових здійснень та самовираження. Уважніше ставтеся до свого здоров’я та добробуту. Рік відкриє Овнам можливість по-іншому подивитися на своє життя. Не забувайте дбати про себе і приймайте усе нове з вдячністю. У прийдешньому році ви можете зустріти справжнє кохання і змінити свій сімейний статус.

Овен-чоловік може успішно просунутися по службі, побудувати власний бізнес чи перемогти у своїй сфері діяльності. Зірки обіцяють всі шанси на успіх.

Для жінок 2024 рік теж буде сприятливим. Може надійти пропозиція підвищення по службі чи переходу на більш престижну роботу. Витримка і терпіння не надто притаманні Овнам, тож доведеться попрацювати над собою. Це дасть змогу залишатися весь рік на світлій смузі життя.

Телець

Рік обіцяє стабільність та зростання в кар’єрі, нові можливості для розвитку професійних навичок та підвищення рівня доходу. Це, без перебільшення, ваш щасливий рік, оскільки відкриється багато можливостей для особистого та професійного зростання.

Жінкам рік Дракона допоможе налагодити особисте життя. Цей період стане ідеальним часом для вибору собі пари. З’являться сили для подолання різних труднощів. Все це допоможе створити міцний союз.

Чоловіки-Тельці повинні навчитися прислухатися до оточення. Тоді можна знайти авторитет з боку колег і керівництва, завоювати повагу. Протягом першого півріччя будуть можливості позитивно себе зарекомендувати.

Близнюки

Очікується активний рік, наповнений новими знайомствами та можливостями для розвитку особистості. Попереду чимало перетворень, які дадуть змогу відчути свою силу і здатність не просто опиратись проблемам, а й розв’язувати їх.

Впевнено просуватися вперед, використовуючи досвід та накопичені знання — так звучатиме девіз чоловіків-Близнюків у 2024 році. Вам захочеться взятися за щось кардинально нове, вирости професійно. Успіхи у справах тішитимуть перші пів року. Вдасться втілити в життя задумане, реалізувати ідеї та проєкти. Численні поїздки — ділові та з особистих справ – очікуються у другому півріччі. Чудовий період для бізнесменів.

Сімейні справи, стосунки з близькими та дітьми — ось на що витрачатимуть увагу жінки-Близнюки у 2024 році. Якщо лише задумуєтесь про материнство, можна запланувати вагітність на перше півріччя. Чудовий період для навчання, творчості та самореалізації. Головне, що все це буде вам приносити задоволення, жодних примусових дій та тиску ззовні.

Рак

2024-й стане для вас роком стратегічних кроків до здійснення мрій, особливо у сфері фінансів. Хоча шлях не завжди може бути гладким, знайте, що у вас є внутрішня сила і стійкість, щоб подолати будь-які перешкоди. Це може бути часом для утворення стабільних стосунків та розвитку сімейного благополуччя. Вірте у себе, й у вас все вийде!

У чоловіка-Рака помітно зміниться матеріальна ситуація. Рік передбачає успіх у роботі та визнання суспільства. Якщо чоловік має сім’ю, то все в ній складеться чудово. І стосунки з дружиною, і побутові питання, і спілкування з дітьми. Самотні ж можуть влаштувати особисте життя, якщо стануть ініціативнішими у знайомствах. Ви закохаєтеся у чарівну та розумну жінку і незабаром заплануєте весілля.

Жінка-Рак проживе рік на позитиві. Є ймовірність зав’язати не тільки любовний роман, а й знайти справжнього друга в особі надійного чоловіка. Більше відпочивайте у компанії друзів, виїжджайте на природу та радійте дрібницям. Тож збирайте енергію, скиньте тягар печалі з плечей і будьте в тонусі!

Лев

Вам варто очікувати на великий сюрприз, який розкриє незвідану сторону вашої особистості. На вас чекають нові можливості для самовираження та розвитку творчих талантів. 2024 рік може принести визнання та успіх у сфері, яка вам подобається. Ви відчуєте себе більш відкритими до нових викликів та охоче вийдете зі своєї зони комфорту.

Жінка-Лев у 2024 році фліртуватиме і закохуватиметься. І не тому, що ви особа легковажна, а просто настрій романтичний. Весна додасть вам впевненості у собі. Жінки, які мають власний бізнес, повинні стати активнішими та раціональнішими. Тоді вдасться створити платформу для кар’єри та зміцнити фінансове становище. Хоча у перші місяці року можливі перешкоди на шляху до мети.

Чоловікові-Леву доведеться більше приділяти увагу близьким. Залишайтеся доброзичливою і чуйною людиною, тоді доля винагородить. Зірки радять заздалегідь розпланувати справи та за пунктами розписати цілі. Представникам сильної статі слід більше відпочивати.

Тим, хто зайнятий творчістю та мистецтвом, пощастить особливо. Приголомшливий успіх та шквал оплесків отримають співаки, художники, редактори та актори, людям же комерційних структур та власників бізнесу доведеться задовольнятися колишніми напрацюваннями. А ось фермери і ті, хто працює на полях та в селах, без прибутку восени не залишаться.

Діва

Від природи ви сором’язлива та стримана особистість, тому зміни не завжди можуть бути вам до вподоби. Однак наступний рік принесе чимало нового. Очікується період, коли варто зосередитися на особистому рості та самовдосконаленні. Вкладайте зусилля у саморозвиток та збереження емоційної стабільності.

З вашим вродженим почуттям практичності та увагою до деталей зможете подолати будь-яку перешкоду, яка зустрінеться на шляху. У кар’єрі очікується прогрес. У романтичному плані рік буде сприятливим для незаміжніх жінок-Дів. Буде багато можливостей познайомитися з новими людьми, і навіть знайти людину, яка підкорить ваше серце.

Чоловікам лише чіткий план та завбачливість допоможуть отримати потрібний результат – як у роботі, так і любовних стосунках. Якщо дивитися масштабно, цей рік складеться для вас добре. Від дорогих придбань та авантюр краще відмовитись. Поставлені восени цілі допоможуть стати впевненішими і наполегливішими.

Терези

Очікується стабільність у відносинах та сприятливі можливості для розвитку в сфері співпраці та партнерства. Приготуйтесь до радісних та позитивних змін. Дозвольте собі насолодитись усім, що готує для вас життя. Настав час відкинути сумніви, невпевненість і нездійсненні мрії.

Жінки-Терези у 2024 році можуть без зайвих роздумів змінювати професію, місце роботи. Ніщо не завадить досягти цілей. Рік буде вдалий для тих жінок, які не втрачають самовладання та відповідально підходять до вирішення питань. Незаміжніх жінок в особистому житті чекає нелегкий вибір між двома дуже гідними кандидатурами. 2024 стане для вас роком-вибором, який вплине на подальші 15 років життя.

Для чоловіків-Терезів рік може бути сприятливим для нових починань. Ви будете швидше звичайного ухвалювати рішення, що призведе до потрібного результату в багатьох сферах. Успіх у фінансових справах гарантований тим, хто вміє практично підходити до покупок та чітко аналізувати свій бюджет. Чоловікам слід оптимістично дивитися на речі та події, що відбуваються. Тільки так вдасться досягти бажаного.

Скорпіон

Скорпіони – інтуїтивні люди. Ця якість допоможе у 2024 році отримати все, що вони хочуть. Подарунком зірок стане можливість не тільки продуктивно працювати, а й якісно відпочивати. Скорпіони поринуть у море задоволень, черпаючи в цьому джерелі натхнення для звершень. Вступивши на білу смугу, вони зможуть поліпшити стосунки з партнерами, родичами, колегами. Обережніше слід бути людям, схильним до ризику. Емоції краще взяти під контроль. У середині року на Скорпіонів очікує доленосна подія, яка змінить їхнє життя. Не варто цьому опиратися, це може стати проблематичним.

Жінкам-Скорпіонам доведеться налагоджувати зв’язки з оточенням. Всесвіт перевірятиме вас критикою з боку різних людей. Навчіться ставитися до цього спокійно. Доходи будуть значно вищими за необхідний рівень. Діліться ними з оточенням. Було б непогано частину коштів витратити на допомогу тим, хто цього потребує.

Чоловікам зірки пророкують поліпшення фінансового становища. Позиції небесних тіл дадуть можливість знайти джерело додаткового доходу. Справи на роботі будуть упевнено просуватися, не зустрічаючи перешкод.

Стрілець

У рік Дракона найкращі якості Стрільців можуть розкритися повністю. Доля подарує їм свою прихильність. Навіть, якщо представники знака зіткнуться з якимись неприємностями, це не матиме фатальних наслідків. У творчих особистостей буде розквіт. Усі їхні проєкти отримають вдалий старт і стрімко розвиватимуться. Активна діяльність благотворно позначиться на матеріальному стані. Важливо не упустити шанси, надані долею.

Для жінок буде оновлення у багатьох сферах. З’явиться шанс змінити місце проживання, роботу, знайти нове хобі. Заміжні купатимуться в увазі й любові свого чоловіка. Але важливо пам’ятати про принцип взаємообміну. Ті, хто поки на самоті, зможуть завести стосунки. Не поспішайте переводити легкий роман у серйозне русло, усьому свій час. Рік стане сприятливим, щоб знайти себе в професії.

Рік Дракона принесе Стрільцям-чоловікам реальні плоди у вигляді фінансового успіху. У пріоритеті має бути командна робота. Щоб уникнути проблем у стосунках з оточенням, бажано викорінити егоїзм та упертість. Намагайтеся уникати суперечок, особливо зі своїми партнерами. Рік сприятливий для вступу в стосунки й укладення шлюбу. Рішучі Стрільці зможуть відчути себе у 2024 році справжніми суперменами.

Козоріг

Слід очікувати нових можливостей у кар’єрному зростанні та успіху в сфері професійного розвитку. 2024 рік може стати періодом досягнення поставлених цілей. Використовуйте всі ресурси, щоб позбутися невпевненості, завести нові зв’язки та оновити старі.

Жінка-Козоріг від природи зібрана та відповідальна особа, а у 2024 році ці якості примножаться. Отже можна розраховувати на успіх та просування у всіх сферах. Самотні жінки нарешті познайомляться з чоловіком, з яким їм захочеться продовжити спілкування. У роботі не все влаштовуватиме, ймовірно, ви зміните професію. Але перед цим не завадить ще раз все ретельно проаналізувати.

Багато несподіваних подій станеться у житті чоловіка-Козорога. До деяких ви морально готові, інші вас здивують. З початку весни до липня хтось змінить місце проживання чи роботу, хтось змінить оточення. Літо Козоріг проведе романтично.

Водолій

Рік може бути сприятливим для розвитку нових соціальних зв’язків та спільнот. Вам слід очікувати росту в сфері співпраці та колективної діяльності. Ваша особистість та погляди зазнають трансформації. Наступний рік буде ідеальним часом, щоби повністю розкрити свій потенціал і досягти поставлених цілей.

2024-й для жінки-Водолія стане переломним. Передбачається багато змін, які спантеличать і вразять, хоча спочатку вони здадуться дрібними. Головне – підготуватись у першу половину року до того, що відбуватиметься у другому півріччі. Можлива міграція, переїзд чи звільнення з роботи. Випробування зроблять вас сильнішими духовно, підвищать самооцінку. Щодо любовної сфери, то в ній багато залежить від самої жінки. Якщо будете м’якшими, хитрішими та поблажливішими до партнера, то стосунки стануть більш гармонійними. На початку або в середині літа самотнім жінкам пощастить в особистому житті.

2024 вимагатиме від чоловіка-Водолія зосередженості та дисципліни, якщо він хоче добитися бажаного у професійній сфері. Обставини можуть змінюватися швидко, варто бути гнучкішими та швидко адаптуватися до них. Якщо у вас є сім’я, слід більше часу присвячувати їй. Настав час зайнятися сімейними та побутовими питаннями. Життя вимагатиме від вас терпіння та смирення. Слушний час, щоб продумати свої кар’єрні плани.

Риби

2024 рік може дати вам можливість знайти гармонію та внутрішній спокій. Хоча ви часто знаходите втіху у своїй зоні комфорту, цінуєте стабільність і безпеку, наступного року попрощаєтесь з рутиною. Зміни будуть значні, але позитивні. І найбільший сюрприз на вас чекає у справах сердечних.

Постарайтеся не прогаяти шансів на успіх, які підкине доля жінкам-Рибам. Будьте пильнішими. Тим більше, що вам вдасться досягти багато чого — купити чи вигідно продати житло, придбати автомобіль, вирушити у подорож чи підписати контракт. Щедро діліться з близькими своїм теплом та енергією. І забудьте про образи та розбіжності, вони лише плутають думки. Риб щиро любитиме партнер по шлюбу. І це почуття допоможе вам впевнено рухатися вперед.

Тим, хто у статусі вільних закоханих, можна подумати про офіційний шлюб. Ну, а самотні повинні серйозно націлитись на серйозні стосунки.

У 2024 році чоловіки-Риби повинні бути рішучішими. Від вас і вашої сміливості залежить багато чого, тому не чекайте допомоги ззовні. Вам доведеться попрацювати над собою, стати наполегливішими та інтелектуально розвиватися. Навчання та потрібні зв’язки, поїздки — все це буде важливим.