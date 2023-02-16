Головний соус для суші: види та склад

Доставка суші в Тернополі привозить своїм замовникам смачнючу їжу, доповнюючи її заправкою, що зроблена із сої.

Головний соус для суші використовується в різних кухнях. Його споживають в усьому світі, в тому числі і в Україні. Варто лише зазирнути до продуктового магазину, щоб купити улюблену заправку.

Соєвий соус виготовляється переважно із сої – рослини з сімейства бобових. Найкращі умови для її культивації – в Азії. Там є відповідний ґрунт та оптимальна кількість вологи. Соя дуже корисна. Вона багата на білок, який за своїм складом нагадує тваринний. Ця рослина має безліч історичних згадок і, певний час в Китаї вважалася священною.

Чому соєвий соус має чорний колір?

Як забарвлені соєві боби? Вони світлі. Сир тофу, що виготовляється з них, також набуває білого кольору, однак заправка виходить коричневою або ж навіть чорною. Так відбувається через реакцію Майяра. Про що мова?

Хімік Луї Майяр ще в ХХ столітті знайшов відповіді на питання:

Чому на м’ясі з’являється рум’яна кірочка?

Чому хліб так приємно пахне під час випікання?

Чому соєвий соус набуває темного кольору?

Хімічна формула, яку відкрив вчений, добре пояснила ці явища. Втім, все можна описати навіть кількома реченнями. Амінокислоти, які є у складі продукту, вступають в реакцію з цукром. Після цього страва обов’язково міняє свої смакові характеристики, а також колір та запах.

Види соєвого соусу

Існують різні варіанти даної заправки. Все залежить від технології приготування. В Японії, наприклад, користуються попитом 5 рецептур, за якими виготовляються:

Койткуті, він же міцний соус – найпоширеніший різновид. Певно ви не один раз купували його в магазині.

Усукуті – фактично той же койткуті, але розбавлений водою, що залишилася після ферментації. Він має більш світле забарвлення та солоніший на смак.

Сіро роблять переважно із пшениці. Кінцевий продукт набуває солодкуватого присмаку та гарно доповнює сашимі.

Тамарі – темний, густий, насичений. Його роблять навпаки, без використання пшениці.

Сайсікомі, тобто двічі проварений солоний соус.

Можна перерахувати всі види соусів, та чи є в цьому сенс. Смаки людей різняться. Кожен обирає роли, а також заправку до них відповідно до своїх вподобань. Якщо ж ви бажаєте отримати соус, який найкраще підійде до того чи іншого різновиду суші, замовте улюблену страву в Пронто Піца і, будете безмірно задоволені результатом.