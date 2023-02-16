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Головний соус для суші: види та склад

16.02.2023

Роман Васильович

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Афіша

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Доставка суші в Тернополі привозить своїм замовникам смачнючу їжу, доповнюючи її заправкою, що зроблена із сої.

Головний соус для суші використовується в різних кухнях. Його споживають в усьому світі, в тому числі і в Україні. Варто лише зазирнути до продуктового магазину, щоб купити улюблену заправку.

Соєвий соус виготовляється переважно із сої – рослини з сімейства бобових. Найкращі умови для її культивації – в Азії. Там є відповідний ґрунт та оптимальна кількість вологи. Соя дуже корисна. Вона багата на білок, який за своїм складом нагадує тваринний. Ця рослина має безліч історичних згадок і, певний час в Китаї вважалася священною.

Чому соєвий соус має чорний колір?

Як забарвлені соєві боби? Вони світлі. Сир тофу, що виготовляється з них, також набуває білого кольору, однак заправка виходить коричневою або ж навіть чорною. Так відбувається через реакцію Майяра. Про що мова?

Хімік Луї Майяр ще в ХХ столітті знайшов відповіді на питання:

  • Чому на м’ясі з’являється рум’яна кірочка?
  • Чому хліб так приємно пахне під час випікання?
  • Чому соєвий соус набуває темного кольору?

Хімічна формула, яку відкрив вчений, добре пояснила ці явища. Втім, все можна описати навіть кількома реченнями. Амінокислоти, які є у складі продукту, вступають в реакцію з цукром. Після цього страва обов’язково міняє свої смакові характеристики, а також колір та запах.

Види соєвого соусу

Існують різні варіанти даної заправки. Все залежить від технології приготування. В Японії, наприклад, користуються попитом 5 рецептур, за якими виготовляються:

  • Койткуті, він же міцний соус – найпоширеніший різновид. Певно ви не один раз купували його в магазині.
  • Усукуті – фактично той же койткуті, але розбавлений водою, що залишилася після ферментації. Він має більш світле забарвлення та солоніший на смак.
  • Сіро роблять переважно із пшениці. Кінцевий продукт набуває солодкуватого присмаку та гарно доповнює сашимі.
  • Тамарі – темний, густий, насичений. Його роблять навпаки, без використання пшениці.
  • Сайсікомі, тобто двічі проварений солоний соус.

Можна перерахувати всі види соусів, та чи є в цьому сенс. Смаки людей різняться. Кожен обирає роли, а також заправку до них відповідно до своїх вподобань. Якщо ж ви бажаєте отримати соус, який найкраще підійде до того чи іншого різновиду суші, замовте улюблену страву в Пронто Піца і, будете безмірно задоволені результатом.

Теги: Доставка суші в Тернополі, соус для суші

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