Головний соус для суші: види та склад

Головний соус для суші використовується в різних кухнях. Його споживають в усьому світі, в тому числі і в Україні. Варто лише зазирнути до продуктового магазину, щоб купити улюблену заправку.
Соєвий соус виготовляється переважно із сої – рослини з сімейства бобових. Найкращі умови для її культивації – в Азії. Там є відповідний ґрунт та оптимальна кількість вологи. Соя дуже корисна. Вона багата на білок, який за своїм складом нагадує тваринний. Ця рослина має безліч історичних згадок і, певний час в Китаї вважалася священною.
Як забарвлені соєві боби? Вони світлі. Сир тофу, що виготовляється з них, також набуває білого кольору, однак заправка виходить коричневою або ж навіть чорною. Так відбувається через реакцію Майяра. Про що мова?
Хімік Луї Майяр ще в ХХ столітті знайшов відповіді на питання:
Хімічна формула, яку відкрив вчений, добре пояснила ці явища. Втім, все можна описати навіть кількома реченнями. Амінокислоти, які є у складі продукту, вступають в реакцію з цукром. Після цього страва обов’язково міняє свої смакові характеристики, а також колір та запах.
Існують різні варіанти даної заправки. Все залежить від технології приготування. В Японії, наприклад, користуються попитом 5 рецептур, за якими виготовляються:
Можна перерахувати всі види соусів, та чи є в цьому сенс. Смаки людей різняться. Кожен обирає роли, а також заправку до них відповідно до своїх вподобань. Якщо ж ви бажаєте отримати соус, який найкраще підійде до того чи іншого різновиду суші, замовте улюблену страву в Пронто Піца і, будете безмірно задоволені результатом.