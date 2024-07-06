Головній освітянці Тернопільщини присвоїли звання «Заслужений працівник освіти України»

Директорці департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації Ользі Хомі присвоїли звання «Заслужений працівник освіти України».

Високу державну нагороду їй вручили під час урочистостей з нагоди Дня Конституції на Театральному майдані Тернополя 28 червня.

Як зазначається в Указі Президента №16/2024 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України», Ольгу Хому нагородили за значні заслуги у зміцненні державності, вагомий особистий внесок у розвиток суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов’язку.