Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 11 травня о 18:30 год:

– з 9 травня працює цілодобова “гаряча лінія” обласної військової адміністрації, уже надійшло понад 400 дзвінків, 70% питань вдалось одразу вирішити. Звернутись на гарячу лінію можна за номером телефону 0800 335 975;

– під час повітряної тривоги, усі підприємства, АЗС чи інші структури, повинні зупинити роботу, а працівники перейти в укриття;

– міжміський транспорт в межах області працює у звичному режимі. 95% рейсів сьогодні вийшли на маршрути. Є труднощі зі сполученням у Підволочиському та Збаразькому напрямках. Втім, попри непросту ситуацію з пальним, вдається забезпечити перевезення практично в повному обсязі. Уряд працює над тим, щоб протягом тижня розв’язувати питання з дефіцитом пального на АЗС;

– Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС. Зокрема особи, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон) можуть скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, де складено теоретичний іспит;

– у Тернополі продовжують ремонт дорожнього покриття на вулиці Богдана Хмельницького. Уже демонтовано старе асфальтобетонне покриття, проведено облаштування зупинки громадського транспорту. До кінця тижня на цій ділянці заплановано влаштувати нижній шар асфальтобетонного покриття;

– для потреб тернопільських військовослужбовців ЗСУ, які сьогодні захищають країну на передовій, передали позашляховик, тепловізори тощо.

– у Тернополі триває акція по збору українських книжок для дітей, які через російську агресію, були змушені покину своє місто та знайти прихисток за кордоном. У День Європи, 21 травня, усі зібрані книги передадуть містам-партнерам;