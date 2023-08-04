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Голові Тернопільської облради повернуть гроші, які НАБУ і САП вилучили під час обшуку

04.08.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку повернуть гроші, які були вилучені під час обшуків в його помешканні детективами НАБУ. Таке рішення прийняла Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України.

Апеляційна палата ВАКС вирішила задовольнити апеляційну скаргу захисників голови Тернопільської облради і зобов’язала Національне антикорупційне бюро повернути гроші. Цю інформацію підтвердив «Суспільне.Тернопіль» адвокат Михайла Головка Олександр Тананакін.

Йдеться про кошти, які вилучили під час обшуку в квартирі Михайла Головка. Ці гроші, вочевидь, не стосуються справи про хабарництво адже, за даними слідства, після отримання частини неправомірної вигоди Михайло Головко поклав отримані тисячі в Volkswagen Atlas, який стояв у дворі. Відомо, що цей автомобіль належить батькові голови облради.

Наразі Національне антикорупційне бюро не коментує повідомлення про повернення частини вилученої суми під час обшуків в квартирі.

Наступне засідання у справі голови Тернопільської облради запланували на 7 серпня. Там будуть розглядати апеляційну скаргу прокурора на відмову відсторонення від посади Михайла Головка.

Голова Тернопільської облради під час брифінгу журналістам заявив, що він продовжує роботу в виборному органі, адже його суд не відсторонив від виконання своїх обов’язків.

Однак після того, як у ВАКСі розглядали клопотання прокурора САП про відсторонення голови Тернопільської облради Михайла Головка від займаної посади, він пішов у відпустку.

Джерело: Zaxid.net

Теги: Михайло Головко, антикорупційний суд

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