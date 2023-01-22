Голова Тернопільської облради взяв участь у похоронній процесії Героя Мирослава Симчича

Серед тих, хто провів Героя в останню дорогу, був й голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Завжди – бадьорий, бойовий, сповнений енергії. Таким пригадується мені Мирослав Симчич. Таким я бачив його при кожній зустрічі. Найбільше закарбувалися його слова на марші УПА у 2013-му, за місяць до революції Гідності, які стали для нас пророчими: Не думайте, що режим, їхня промосковська банда, віддадуть нам владу, її треба брати силою! Це було початком нашої сьогоднішньої звитяги проти одвічного ворога, того ж ворога, з яким боровся і сотенний Симчич ще з юних років,– зазначив Михайло Головко.

Він наголосив, що надихаючись прикладом Мирослава Симчича, наша Держава живе і продовжує самостверджуватися у світі.

Також Михайло Головко нагадав біографію Героя:

У свої 18-ть вступив до Юнацької ОУН.

А за кілька років він очолить сотню, згодом стає командиром чоти в Березівський сотні.

У січні 1945-го командував знаменитим Рушірським боєм, де отримав поранення. Разом зі своїми побратимами з Березівської сотні, в якій воювали понад 200 упівців, знищив каральний полк НКВС, що налічував понад 400 одиниць особового складу. Та, на жаль, в цьому ж році в сутичці з МГБ непритомним потратив у полон.

Засуджений військовим трибуналом у Станіславі на 25 років позбавлення волі.

Після звільнення у 63-му через 5 років ув’язнений знову.

Після 32-х років неволі, вже у незалежній Україні, проживав у своїй однокімнатній квартирі в Коломиї до останніх днів. Очолював Братство ОУН-УПА, проводив велику громадську і просвітницьку роботу.

Звання Героя України отримав аж на сотому році життя, коли московія розгорнула повномасштабну війну, коли, нарешті, прозріли і зрозуміли, що до Симчича і багатьох інших справжніх патріотів варто було прислухатися раніше.

Адже саме такі, як він, можуть змінити курс історії русло слави і волі.