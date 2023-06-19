19.06.2023 22:54

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Голова Тернопільської облради взяв участь у Молитовному сніданку Прикарпаття

19.06.2023

Іванна Коваленко

70

Тернопільщина, Новини

Поширити:

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко взяв участь у Молитовному сніданку Прикарпаття «Життя. Родина. Перемога», який відбувся днями в приміщенні Університету Короля Данила у Івано-Франківську.

“Сьогодні ми разом з представниками різних релігійних конфесій, політиками, військовими, громадськими діячами, волонтерами, освітянами, митцями підносили молитви за нашу Перемогу, за наших захисників та їх родини, за сімʼї загиблих у війні, за Господнє благословення для України“, – повідомив очільник Тернопільщини. 

У час найважчих випробувань народ має бути в єдності, а спільна молитва – найкращий спосіб досягти духовного споріднення. У цьому – особлива сила української нації.   

“Нині ми виборюємо право кожної української родини жити на своїй, Богом даній, землі. А це можливо лише після Великої Перемоги! Дякую народному депутату України Оксана Савчук за організацію Молитовного сніданку Прикарпаття та запрошення взяти участь у такому потужному заході, де в колі однодумців ми вкотре закликали зберегти традиційні сімейні християнські цінності”, – сказав Михайло Головко.

Теги: Михайло Головко, новини Тернопільщини, тернопільська обласна рада

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах